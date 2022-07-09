Заявление президент России Владимира Путина о том, что новый санкционный пакет Европейского союза грозит введением эмбарго на российскую нефть, в связи с чем отечественные компании должны быть готовы к такому развитию событий, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 9 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Супер. А мы в ответ сократим добычу и ценник будет под $300 сразу», — считает Сергей В.

Многие пользователи пришли к выводу, что введение эмбарго на российскую нефть приведёт к колоссальному удару по экономике западных стран.

«Прикольно будет смотреть, как немцы мыться перестанут. Будем им средства от вшей впаривать по цене палладия», — предрекает Олег Б.

«Только это эмбраго ещё хуже сделает для самих недружественных стран. Потом сами же прибегут за извинениями к нам», — пишет Вячеслав В.

Некоторые комментаторы отмечают, что эмбарго на нефть из России если и будет введено, то совсем ненадолго.

«Да недолгим будет это эмбраго. Без наших ресурсов Европа и другие страны вообще не проживут. Даже альтернативные источники им не помогут, потому что в цене взлетят», — уверен Рома М.

«В нашей стране достаточно нефти, и мы смогли бы обеспечить ею всю Европу, но они сами принимают для себя плохие решения», — отметил Руслан В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Часть людей полагает, что Россия сможет найти рынки сбыта для своей нефти.

«Возникает закономерный вопрос: а нам-то что с этого? Мы же с Востоком торгуем, причём уже рекорды ставим по экспорту туда. Ну, пускай вводят своё эмбарго, это по ним же и ударит», — поделился своим мнением Алексей Ф.

«Наши компании уже ко всему давно готовы. Мы поставляем уже Китаю нефть, а также Индии. И останавливаться не планируем», — подметила Евгения В.

Ряд пользователей указывает на то, что до сих пор ЕС не решился на введение этого эмбарго, что может свидетельствовать о том, что он и вовсе не примет такого решения.

«Ну, это пока только слова, потому что те страны, которые говорят об эмбарго, как на газ, так и на нефть, уже слишком долго тянут время с этим решением. Сами ведь прекрасно понимают, что не смогут полностью ввести его — будут покупать по обходным схемам», — указывает Александра Н.

Нашлись и те, кто всё-таки беспокоится за российскую экономику, которая может быть не в полной мере готова принять такой удар со стороны Запада.

«Как по мне, так ситуация неприятная. Если Запад введёт эмбарго на российскую нефть, то да, он будет платить втридорога за нефть из Саудовской Аравии или даже снимет санкции с Венесуэлы, нанеся себе значительный репутационный ущерб. Тем не менее по России удар будет намного более сокрушительный, потому что российская экономика напрямую зависит от экспорта нефти за рубеж. Даже рубль скачет прямо пропорционально тому, какие цены на нефть на рынках», — написал Николай Ш.

Напомним, 8 июля президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства о том, что новый санкционный пакет Европейского союза грозит введением эмбарго на российскую нефть, в связи с чем отечественные компании должны быть готовы к такому развитию событий.