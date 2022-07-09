Заявление председателя комитета Народного совета Донецкой Народной Республики по уголовному и административному законодательству Елены Шишкиной о том, что на территории страны был отменён мораторий на исполнение смертных приговоров, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 9 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

«Добрая весть. Нацисты получат своё сполна», — считает Артём Л.

Многие пользователи считают, что такое решение было принято своевременно, потому что в плен союзных войск сдалось огромное количество украинских боевиков, значительная часть из которых причастна к геноциду и другим военным преступлениям.

«Очень вовремя! Работы по ликвидации нациков будет много», — пишет Евгения М.

«Это необходимо, чтобы можно было официально строго наказывать наёмников и нацистов, которые кровожадно убивают людей», — указывает Светлана М.

Некоторые комментаторы отмечают, что убийцы мирного населения не заслуживают того, чтобы догнивать свои дни в тюрьме — к ним необходимо применять смертную казнь.

«Полностью поддерживаю отмену моратория! С убийцами мирных людей только таким образом и нужно поступать. Они заслужили самый жёсткий приговор», — поделилась своим мнением Евгения Д.

«Правильно. Но применять смертную казнь нужно правильно и аккуратно. Только к тем, кто массово и крайне жестоко убил мирных жителей Донбасса, совершил военные преступления», — отметил Евгений К.

Часть людей полагает, что мораторий на смертную казнь было необходимо снять, иначе бы и в России нацисты избежали самого сурового наказания.

«Я хоть и из России, но всё равно поддерживаю решение властей ДНР. У нас и нет смертной казни в стране, поэтому нацистов казнить нужно там, где моратория нет», — написал Султан Ш.

«Полное право ДНР, они теперь сами по себе. Но если присоединятся к России, то придётся отменить. Так что лучше со смертными приговорами поспешить», — написала Милена П.

Ряд пользователей указывает на то, что в тех же США существует смертная казнь, и никто по этому поводу не жужжит, так что не стоит воспринимать снятие моратория в ДНР как что-то из вон выходящее.

«Нормальная практика. В цивилизованной Америке не одну сотню лет людей так жизни лишают. Чем мы-то хуже?» — задаётся вопросом Артур К.

«В сложившейся ситуации это вполне оправдано! Украина жестоко бьёт по мирному населению без всякого сожаления!» — поделилась своим мнением Любовь Ф.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Нашлись и те, кто отметили, что киевский неонацистский режим не гнушается казнить российских военных без суда и следствия, несмотря на то, что они попали в плен.

«Украина не стесняется подвергать не то что смертной казни, а безжалостному уничтожению своих мирных граждан, и ничего. Те же наёмники их, не моргнув, расстреливали и издевались над ними и военнопленными российскими военными. А их самих чтобы расстрелять, ещё какие-то дискуссии ведут. Да их и в плен брать не надо было, а прикончить на месте», — считает Винни П.

«Приговор нужно приводить в действие в течение 24 часов! Без права на апелляцию», — указывает Владимир А.

Напомним, 8 июля председатель комитета Народного совета Донецкой Народной Республики по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина сообщила журналистам о том, что на территории страны был отменён мораторий на исполнение смертных приговоров.