Американских пользователей социальных сетей возмутил ответ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая заявила, что США находятся в хорошем экономическом положении.

Джеймс Монтгомери Флэгг. Дядя Сэм и пустая казна. 1920

Во время пресс-брифинга в Белом доме Жан-Пьер спросили о результатах последнего опроса, согласно которому 88% американцев считают, что Штаты идут «в неверном направлении». В ответ пресс-секретарь обвинила в росте цен в США президента России, а также украинский конфликт, и настояла на том, что у главы Белого дома Джо Байдена «есть план» по борьбе с инфляцией.

«Как вы думаете, возможно ли, что ваш план просто не пользуется популярностью у американского народа в данный момент?» — спросил журналист.

«Я не думаю, что дело в том, что наш план не пользуется популярностью у американского народа. Мы знаем, что американский народ ощущает высокие цены. Мы понимаем, что люди чувствуют, потому что когда вы смотрите на инфляцию, когда вы смотрите на то, где мы находимся экономически — а мы экономически сильнее, чем когда-либо в истории — когда вы смотрите на безработицу в 3,6%, когда вы смотрите на рабочие места, создано более 8,7 миллиона новых рабочих мест. Это важно», — невнятно ответила Жан-Пьер.

Американцы быстро высмеяли сделанное на фоне рекордного уровня инфляции утверждение о том, что США «экономически сильнее, чем когда-либо в истории».

«Давайте оценим, насколько это заявление ложно и смехотворно. #PolitiFact», — написал в ответ исполнительный редактор Newsbusters Тим Грэм.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности

«Каждый американец — кроме тех, кто работает в Белом доме Байдена, очевидно, — знает, что это неправда», — отметил сенатор от Техаса Тед Круз.

«Они считают вас глупыми», — отрезал обозреватель Washington Times Тим Янг.

«ВВП за первый квартал был отрицательным, и если прогноз ФРС Атланты на второй квартал близок, то мы находимся в рецессии. Ваше заявление — это чистое надувательство», — осуждает обозреватель бизнес-новостей Кэрол Рот.

«Серьезный вопрос — это, конечно, всё ложь, но возможно ли, что она верит в то, что говорит? Это не оправдывает ложь, но то, что она продолжает это говорить, вызывает недоумение», — комментирует журналистка Беверли Холлберг.

«Нести эту чушь, когда 85% страны считают, что мы на неверном пути — вот это администрация Байдена в двух словах. Они ничему не научились после того, как назвали инфляцию «преходящей» и «проблемой высшего класса», — возмутился ведущий Мэтт Уитлок.

«Пьер должна понести дисциплинарное наказание за свою дезинформацию и постоянную ложь американскому народу», — отметил пользователь mtb1262 под соответствующей публикацией Fox News.

«Да ладно! Давай просто назовем это так, как есть!!! ЧИСТАЯ ЛОЖЬ!!!» — восклицает Keyser_Soze859.

«Никто не должен слушать ничего, что выходит из этой штуки, которая открывается и закрывается на ее лице», — злобно шутит teeteeman.

«Она еще худшая лгунья, чем Псаки, и я не думал, что кто-то сможет превзойти ее», — предполагает aintnograve.

Ранее телеведущий Стюарт Варни заявил, что американскую мечту буквально «пожирает» высокая инфляция, вызывая у жителей страны крайний пессимизм и страх. Он указал, что страна попала в «инфляционную спираль», которую ему видеть не доводилось и с которой нельзя сравнить даже инфляцию 70-х годов. Телеведущий отметил, что его поразила скорость, с которой растут цены. В частности, цена галлона (3,785 л) бензина растёт, по словам Варни, на 4-5 центов ежедневно (около трёх рублей в день), при этом администрация Белого дома ничего не может предпринять.