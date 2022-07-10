Вместо группы «Ленинград» и неудобного городским властям Сергея Шнурова на церемонии закрытия Суперкубка России по футболу выступили «Би-2», известные не только своей музыкой, но и отказом играть на фоне российского флага в Омске.

Василий Иванов ИА REGNUM «Би-2»

Сергей Шнуров — персонаж для петербургской администрации неоднозначный или даже токсичный, ядовитый. В начале марта господин Шнуров не постеснялся в ироничной форме высмеять побег либеральной «интеллигенции» из России с песней «Прощай, элита!». Песня получила одобрение поклонников и собрала 12 миллионов просмотров. Сергей пошел дальше и вскоре в своих песнях начал обращаться к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, поднимая вопрос о некачественной уборке улиц города.

Все можно было бы понять. Глава администрации города воспринял критику на свой счет, обиделся. Но РФС принял решение дать рупор группе «Би-2» — полной антитезе Шнурова. Известные в народе Лёва и Шура за последние несколько месяцев успели отменить множество концертов из-за неприязни к национальной символике. Занимать лицемерную позицию «за все хорошее и против всего плохого» стало решением для тех, кто не хочет расставаться ни с антигосударственной позицией, ни с государственными деньгами.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Помимо того, что РФС ответственен за такое решение, он сам ведет аналогичную политику. Во главе с Александром Алаевым союз уже не в первый раз показывает себя организацией, пытающейся усидеть на двух стульях. В своей нынешней политике союз пытается сохранить государственную поддержку и не обидеть западных «коллег». Накануне, в попытках сохранить перспективу участия российских команд в европейских турнирах под эгидой УЕФА, Алаев заявил, что «пока не видит возможности» включения команд из Крыма в РФС. Он аргументирует такую позицию тем, что РФС «является» членом ФИФА и УЕФА (организаций, исключивших Россию из всех международных турниров), и подчеркивает, что он «никогда не будет комментировать геополитику» из-за того, что «не является в ней экспертом». Таким образом господин Алаев, утвердивший выступление «Би-2» на Суперкубке, пытается избежать ответственности за решения союза, ссылаясь на недостаток знаний. Удобный трюк, освоенный им, видимо, еще в школе.

Время, когда можно было брать деньги у государства, а затем высокомерно поругивать его из-за границы, прошло. Бить по артистам уровня известности «Би-2» путем отмены концертов не является решением ситуации. Да, вероятно, это может убавить заработок артиста, но точно не заставит его обернуться в сторону государства или уехать. Это лишь ударит по людям, купившим билет. Ударом прямо в цель будут стриминговые сервисы. Убрать оттуда артиста, и он сразу попадет обратно в 1980-е. Он пропадет из зоны комфорта слушателя. Индустрия развлечений подчинена логике удобства пользования, то есть упрощения. Лишь только преданный фанат группы будет вынужден искать и загружать музыку из незнакомых источников в интернете или покупать физический носитель, его фанатизм тут же испарится. Стратегия заключается в пресечении не деятельности артиста, а доступа потребителя к его продукту. Только так можно реально изолировать народ от тех, кто его предает за его же счёт.