В Германии двое солдат бундесвера готовили нападение на Крымский мост, сообщает немецкое издание Stern.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Уточняется, что военнослужащие похитили оружие и оборудование из различных казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Своим намерения и детали плана они обсуждали по телефону, а посредством взрыва моста военные хотели помешать снабжению российской армии.

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Сообщение обсудили в мессенджере Telegram. Многих данная новость возмутила. Участники обсуждения напомнили об итогах Великой Отечественной войны.

«Немцы снова к нам лезут? Интересно. Если это правда, то немецкому народу снова может не поздоровиться…» — отреагировала Peppy.

«Генетическая память вернулась к фрицам», — с сарказмом добавил V. Z.

«Ну так если немецкие власти их задержали, значит, это были террористы, а не «немецкие военнослужащие», — отметил Denis.

«Это просто идиоты, подставляющие свою страну», — написала Morena M.

«А мы туда газ и нефть поставляем…» — добавил Игорь.

«Блин, они хотят 1945-й повторить?» — не понимает Fadey E.

«Представители 4-го рейха? Опять за старое? Ностальгируют», — отреагировал Oleg B.

U.S. Army Europe Солдаты бундесвера

«Да что же им всем Крымский мост покоя-то не даёт? Чёрная зависть, что ли, что Россия его выстроила за короткие сроки, чего им не дано?» — не понимает Марина.

«Фашисты всё не уймутся, русские ведь могут вернуться снова в Берлин», — прокомментировала новость «Молодая Креветка».

«За Крымский мост будет расплата всеми киевскими мостами! Слава российской армии!» — пишет Kapitolina B.

«Я понимаю, что они мечтают об этом, но вот информация о «военнослужащих, которые украли оборудование из запасов бундесвера», какая-то странная», — отметил один из участников обсуждения.

«И с каждым днём таких фактов будет обнародоваться всё больше. Для тех, кто не понимает, почему началась спецоперация и Россия помогает Донбассу», — написал Sovetnik.

«Всё им мост покоя не дает. Одновременно орут, что нет моста, и тут же хотят взрывать», — смеется Tanya.

«Мало им было в 1945-м! Не угомонятся!» — написала Маргарита.

«У русских есть старинная традиция — каждые сто лет посещать достопримечательности Берлина. В прошлом веке мы посещали их на броне Т-34…» — с сарказмом добавил Андрей Б.

«Что у них там за система, что из бундесвера оружие украли?..» — недоумевает Marina.

«Ну пусть сперва попробуют доехать до нашего Крымского моста, и наши флаги снова будут над Рейхстагом», — подытожила Наталья.