Британское посольство в Москве не будет пользоваться новым адресом на площади Луганской Народной Республики и считает актуальным старый адрес — на Смоленской набережной. Об этом 7 июля сообщает РИА Новости.

NVO Британское посольство в Москве

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Ряд участников обсуждения указали на то, что раз британская сторона отказывается признавать новый адрес, то и корреспонденции они не получат. Иных участников обсуждения возмутило наглое поведение британских дипломатов.

«Значит, нет адреса — не будет писем», — смеется Иван Иваныч.

«Это что-то новенькое. Лондонские ослы решают, какие адреса в России правильные…» —возмутился Евгений К.

«Не нравится адрес — пусть переезжают», — призвал Алексей А.

«Пусть вообще убираются из России», — написал ЛиВи.

«Правильно, ибо нечего! Это мы в своей стране без их одобрения не можем площадям имена давать?..» — спросила Ирина.

«Пусть откажутся дышать нашим воздухом», — добавил Andrew B.

«Пусть пишут на деревню дедушке, как у Чехова», — отреагировала Эльвира.

«Да они сами начали там все переименовывать, где наше посольство, типа тролли 10-го уровня. А как самим ответка, так обделались…» — пишет Tatiana Z.

«Смогут с голубями получать почту», — шутит Виталий.

Вильгельм Амандус Бер. Голубь в пейзаже

«Переименование улиц — это воля москвичей. Они что, против волеизъявления народа и демократии?» — поинтересовалась Наталья.

«Значит, надо запретить курьерам, таксистам ехать туда, если нет точного адреса», — написал ZOV.

«Кому интересно их мнение? Не нравится — пусть валят домой: у них сейчас хорошо — можно не мыться, свет не включать и пищу не готовить», — иронизирует Юрий И.

«Ну, значит, корреспонденцию получать не будут, и по картам их здание люди находить не смогут — им же хуже», — добавила Наталья Ф.

«Для переименования улиц в России нам требуется признание Британии?.. Может, попросить их вообще переехать на остров к себе?» — написал Юра.

«Пускай получают письма до востребования», — комментирует Валентина З.

«Да неужели? Отключить коммуналку сразу всем пакетом. Причина есть — адрес недействителен. Собянин, ваш ход!» — призвал Vadim R.

«Спесь и хамство — их национальная черта… Поэтому церемониться не надо с ними, принимают за слабость», — пишет Марина Б.

«Вспомните наших спортсменов, которым отказали в стране, назвав нас просто территорией. Так же и тут — они нам говорят, что вы не имеете права без нашего согласия даже улицы переименовать!» — отметил Edyard J.

«Куда они денутся?» — смеется Елена Г.

«Они совсем берега попутали», — отреагировал Дмитрий.

«А какой смысл теперь вообще в британском посольстве?» — в свою очередь, не понимает Дмитрий.

«Вот так они уважают законы страны, в которой находятся. Идиоты», — не выдержала Iryna S.

«Не их собачье дело — признают, не признают… Есть адрес, работайте! Нет адреса — значит, нет и посольства…» — подытожила Валерия П.