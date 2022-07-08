Зангезурский коридор, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении, уже становится реальностью, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана — соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении.

Но пользователи азербайджанских социальных сетей другого мнения на этот счет:

Eli: «Армяне должны решить внутри страны, чего они хотят — мира или войны».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости открытия Зангезурского коридора.

По его словам, Анкара хочет нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Мы хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией был подписан мирный договор. Зангезурский коридор должен быть открыт в соответствии с договоренностью, достигнутой между Баку и Ереваном», — подчеркнул министр.

President.az Закладка фундамента железнодорожной линии Горадиз—Агбенд («Зангезурский коридор»)

ТГ-канал «Карабахский Вестник» собрал комментарии подписчиков:

Admin: «Хочется надеяться, что правительство Азербайджана не даст Армении и клоунам из Остурцаха связать Зангезурский коридор с Лачинским коридором или с Карабахом. Если уж пойдет такая тема, то лучше провести дорогу через Иран и забить на Армению, параллельно закрыв Лачинскую дыру и закончив с цирком в Карабахе».

Elçin: «Лачинский коридор нужен не Армении, а России, поэтому Ереван от него запросто отказывается. Еревану не нужен пророссийский Карабах».

Anar: «Ещё лучше. Пусть готовят загранпаспорта для того, чтобы попасть в Карабах».

Авторы ТГ-канала UDudaka комментируют слова Рубеняна о том, что заявления Анкары о Зангезурском коридоре вредят армяно-турецкому урегулированию.

Admin: «Если изнасилование неизбежно, то расслабься и получи удовольствие, гласит мудрость. Зангезурский коридор — это такая же неизбежность, как и возвращение Забуха и Лачина, казавшееся вам ещё до недавнего времени «невозможным».

В авторском ТГ-канале Фархада Маммедова «Мнение ФМ» подписчик Орхан комментирует новостной пост про Зангезурский коридор:

@MegasAlexander: «Вы же прекрасно понимаете, что не будет никакого коридора через территорию Армении. Как минимум там будут российские пограничники. Это уже беспрепятственный проход. Иран против коридора, Россия против коридора, сама Армения против коридора. Очевидно, что не будет никакого коридора в собственном смысле слова».

Мнение ФМ Chat: «Не будет коридора в Зангезуре, не будет и в Лачине…»

Секретарь армянского Совбеза Григорян заявил, что Ереван не предоставит Азербайджану Зангезурский коридор. Армянская сторона, по его словам, настаивает на пограничном контроле.

Mahir Atayev: «А у армян спрашивать не будут».

Ala Ali: «Не предоставит Зангезурский коридор? Сами себе предоставим западный Зангезурский район целиком)».

В YouTube-канале BUDROOO NEWS опубликовано видео Ильхама Алиева, где он говорит про коридор, пользователи оставляют комментарии:

Gvadelupa: »Алиев по-любому заберёт Зангезур. С помощью военной силы, экономическими или политическими давлениями, или взяткой, но по-любому заберёт, это просто вопрос времени».

Cabbar Sattarov: «Азербайджан — миролюбивая мультикультуральная, толерантная страна. Мы хотим мира. Армяне, до каких пор мы будем воевать?».

Эльвин Эльвинович: «Как всегда, пустые слова, а народ везде страдает».