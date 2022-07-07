Только треть американцев считает государственную систему управления США «в целом надежной», свидетельствуют результаты опроса, проведённого Монмутским университетом.

Иван Шилов ИА REGNUM США

36% респондентов, принявших участие в опросе, который проводился с 23 по 27 июня, назвали систему государственного управления «совсем не надежной». Еще 26% отметили, что «система не слишком надежна».

Для сравнения, в феврале 2020 года в ходе аналогичного опроса о вере в надежность американской государственной системы заявляли 55% американцев. После беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года эта цифра упала до 44%.

Американские интернет-пользователи обсудили тенденцию падения доверия к правительству под соответствующей публикацией Fox News. Причем многие выразили мнение, что граждане разочаровываются не в самой системе, а в людях, которые стоят у власти.

«Наша система управления в порядке. Она просто требует, чтобы в ней были достойные люди и чтобы их избирали достойные граждане. Сейчас и тех, и других крайне мало», — считает democrats-r-fascists.

«Политики (всех партий) гораздо больше заинтересованы в том, чтобы набить свои карманы, а не принимать решения на благо народа», — пишет chaparralflash.

«Проблема в том, что первоначальная система, заложенная основателями, постоянно извращалась и подрывалась на протяжении последних ста лет или около того», — указывает larebilon.

«Дело не в системе, а в преступниках, коррумпированно использующих систему», — подчеркивает myviewonly.

«Посмотрите на некомпетентность и безразличие к нации, продемонстрированные политиками на столь разных уровнях. Рост недоверия к ним не должен удивлять», — отмечает old69gto.

«В США самое лучшее правительство, которое только можно купить за деньги», — шутит grognard.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

«Система работает так же, как и 50 лет назад. Проблема в том, что те, кто занимается разработкой политики, правосудием, правительством, военными должностями, преподаванием, больше не придерживаются американских ценностей. Миллионы людей отдали бы всё, чтобы вернуться на 30 лет назад, когда страну уважали и мы рассчитывали на мировое лидерство. Сейчас ВСЁ противоположно тому, что должно быть», — вспоминает disappearingtruth.

«Я уверен, что значительная часть опрошенных выражает свое недовольство не самой системой, а теми, кто ей управляет. Мы должны вернуться к основам, чтобы восстановить нацию!!!» — восклицает timesuprinos.

«Демократы контролируют президентский пост, Сенат и палату представителей. Почему американцы считают, что правительство их подвело? Это должно быть очевидно. ДЕМОКРАТЫ полностью сосредоточены на своей политической власти, а не на нуждах американских граждан», — объясняет abraham12.

«Виновата не система, а люди, которые сейчас управляют системой. Когда президент вступает в должность и немедленно начинает издавать исполнительные приказы, чтобы отменить всё, что сделал предыдущий президент, или начинает тратить деньги так, как будто завтра не будет, а потом объявляет войну американским компаниям — тогда да, Хьюстон, у нас есть проблема», — комментирует GaryOK.

Напомним, что более чем семь из десяти американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден переизбирался на второй срок, согласно новому гарвардскому опросу CAPS-Harris. Так, 71% респондентов отметили, что они не желают, чтобы Байден баллотировался в 2024 году, по сравнению с 29%, которые высказали обратное мнение.