В центре внимания грузинских пользователей соцсетей на этот раз оказались следующие слова президента России Владимира Путина: «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали». Отрывок из речи российского президента запостил на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) один из грузинских политиков, О. Ч., не побоявшись, что ему приклеят ярлык «пророссийского». И добавил собственные пояснения.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Если мы ненадолго оставим в покое наши желания, сердцебиение и тосты, оторвемся от искусственно созданного телеаутизма, где агрессор терпит поражение, то увидим, что на карте сейчас совсем иная ситуация. Часть политического спектра и не знает ничего о БРИКСе или знает, но специально не предоставляет избирателям информацию об этом союзе. Наши наивные патриоты думают, что Россия — страна-оккупант — осталась одна. К сожалению, это не так, друзья», — пишет О. Ч.

Далее приводит цифры — численность населения стран — союзников России по БРИКС и ОДКБ, а также добавляет, что, помимо Китая, стран Азии, Африки и Латинской Америки, союзниками России являются как минимум 3 страны Европы.

Официальное интернет-представительство президента России В ходе XIV саммита БРИКС

«Реальность такова: оккупант не остался в одиночестве», — констатирует О. Ч.

А в заключение своего поста выражает пожелание, чтобы нынешнее поколение грузинских политиков и властителей сделало приоритетом Грузию и интересы своей страны.

У автора поста оказалось несколько десятков сторонников. Часть пользователей прокомментировала его мысли коротко «100%».

«Да я давно уже говорю то же самое», — написала Н. Н.

«К сожалению, это так», — сокрушенно высказался Д. С.

«Точно так, только верить в это никто не хочет», — добавил Л. Х.

«Пора нам выйти из позы страуса и твердо обозначить наше место на новой карте мира!» — воскликнула Л. М.

«К сожалению, они (грузинские политики) всего этого не понимают или якобы не понимают», — заметила Н. Д.

«Здравая мысль, из-за которой действительно могут окрестить пророссийским», — полушутливо высказался Д. Г.

«Если бы меня это пугало… Сидеть в иллюзорно-мистическом тренде проще всего. Пусть поднимут головы от телевизоров и посмотрят на карту», — ответил ему автор поста.

«А я знала, что Россия не одна и что она не в одиночку воюет. Только против Грузии ей одной воевать было несложно», — отреагировала Н. К.

«Я это говорю с начала этой войны. Европа что думала, что санкциями свалит Россию?!» — заметила К. И.

«Россия убедительно выиграет эту войну, с политической, экономической, военной и информационной точек зрения. Я говорил это еще до начала войны. Думал, она только военным компонентом выиграет. А сейчас не удивительно, что и информационную войну тоже выиграет… Пройдут годы, и те же люди, которые сегодня кричат «Слава Украине», заполнят фейсбук (организация, деятельность которой запрещена в РФ) криками «Слава России». Ничего, к счастью, подобных нам много, тех, для кого главное — Грузия и кто не оторвался от реальности, несмотря на грязную пропаганду», — увенчал обсуждение темы пользователь З. К.