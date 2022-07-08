Запорожцы возвращаются к обычному ритму и знакомым делам в новых условиях. И пусть сводок с фронта новости с полей и заседаний пока не заглушают, общая картина будней Запорожской области складывается весьма любопытная.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Наиболее ожидаемым событием для региона стала информация, прозвучавшая на совещании с участием замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко. В ближайшее время в области сформируют полноценные органы социальной защиты населения, и жители начнут получать социальные выплаты от Российской Федерации.

Мелитопольский район

В Мелитополе стартовала уборочная кампания. Урожай ожидается хороший — около пяти тонн с гектара. Аграрии уже убрали 20% ячменя и свыше 30% рапса. Фермеры проходят регистрацию как юридические лица. Власти объясняют им преимущества — сотрудничество с зернотрейдером, возможность сдать продукцию на элеватор.

Кампания проводится и в учебно-производственном комплексе Мелитопольского государственного университета. В этом году в селе Лазурном аграрии комплекса засеяли около 700 га пшеницы. По словам проректора Виктора Сингаевского, ожидается урожай до 40 центнеров с гектара.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка ячменя на освобождённых территориях Запорожской области

4 июля стало известно, что в городе возобновляет работу асфальтобетонный завод. Сотрудники коммунальных предприятий начали составлять список улиц, требующих срочного ремонта.

В этот же день в Мелитополе открылся первый в регионе гуманитарный центр партии «Единая Россия». Он займётся предоставлением необходимой помощи — раздачей продовольствия и предметов первой необходимости, а также медикаментов. В планах — оказание медицинской помощи.

Жители Мелитополя начали получать квитанции на оплату коммунальных услуг, оплатить которые можно в рублях и гривнах. Действующий курс — 1,5 рубля за 1 гривну.

5 июля в Мелитополе открылось отделение ЗАГС. Пока самой популярной услугой стало обращение за архивными документами, необходимыми для оформления российского гражданства.

7 июля открылся памятник уроженцу Мелитополя, генерал-лейтенанту Павлу Судоплатову, устранившему идеолога украинского национализма Евгения Коновальца.

Министерство обороны Российской Федерации Генерал-лейтенант Павел Судоплатов

«Сегодня свершилась историческая справедливость. Никакие Бандеры, Шухевичи не будут осквернять наши улицы. Здесь будут стоять памятники настоящим героям. Людей, которые освобождали наш город. Если бы не Судоплатов, я думаю, что нас бы здесь не было. Мы обязаны этим людям всем, что у нас есть», — заявил на церемонии открытия монумента глава администрации региона Евгений Балицкий.

Охраной порядка в Мелитопольском районе занимается казачья дружина. Идёт активный набор в её состав, уже записались 104 казака-добровольца.

В посёлке Кирилловка Мелитопольского района в начале июля прошло собрание фермеров и состоялось открытие конно-спортивной школы. 7 июля в посёлке провели праздник Ивана Купалы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Васильевский район

В Энергодаре (Васильевский район) началась вторая смена летнего лагеря, открытого на базе общеобразовательной школы №2. Также в городе продолжается подготовка к новому учебному году. В общеобразовательной школе №7 идут ремонтные работы.

5 июля в торговом центре «Таврида» в Энергодаре открыли новый магазин с большим ассортиментом продовольственных товаров — от овощей и мяса до собственной выпечки. Также в городе открылась новая точка, где можно оформить сим-карты российских операторов связи.

В Васильевском районе Запорожской области возобновилось автобусное сообщение из села Раздол в посёлок Михайловка.

Также в Михайловке провели мониторинг цен магазинов. Завышений нет. К примеру, стоимость картофеля в магазинах не превышает 15 гривен (22,5 рубля) за килограмм.

7 июля в Михайловке в открывшемся паспортном столе началось оформление российского гражданства.

Бердянский район

В Бердянске выпускники школ получили аттестаты российского образца, всего документы выдали 75 выпускникам. Также в городе состоялось первое вручение российских паспортов. Новыми гражданами России стали 70 человек.

6 июля в Бердянске возобновил работу крупнейший в регионе аквапарк.