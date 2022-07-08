Народный совет (парламент) Донецкой Народной Республики (ДНР) отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом 8 июля сообщается в телеграм-канале парламента ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Уточняется, что указанная норма вступит в силу после опубликования закона республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики», ранее принятого парламентом ДНР.

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения с одобрением восприняли решение парламента республики, указав на то, что все наемники, воевавшие против жителей республик Донбасса, должны быть наказаны.

«Наёмников надо казнить, чтобы другие знали, что с ними будет, когда они попадут в плен!» — написал Serg.

«Правильно, давно пора по заслугам награждать убийц детей и мирных жителей», — добавил Олег К.

«Вот у кого-то холод между лопаток прошёл…» — отреагировала Марина Л.

«Казнить, нельзя помиловать!» — пишет Graf.

«И публично казнить всех азовских бандеровцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и фашистов! Пусть остальные видят и бегут с поля боя, куда подальше на Запад», — призвал В. Е.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

«Правильно, за убитых детей и женщин ответ должен быть суровый, как в войну, — без суда и следствия, решением военного суда. Другие подумают, прежде чем ехать к нам пострелять. У себя пусть стреляют, если руки чешутся», — прокомментировала новость Люба Л.

«Пришедший с мечом должен от него и погибнуть», — отметил «Ёжик в тумане».

«Лёд тронулся, господа», — написал Тимур.

«Правильным курсом идёте, товарищи», — поддержал Павел.

«Всех наёмников казнить, и чтобы иностранцы у себя погромче орали о том, что их ждёт, если приедут воевать на Украину», — отметил Дмитрий.

«Всех наёмников в первую очередь расстрелять. Показательно», — призвал Сергей.

«Очень правильное решение», — поддержала Тина.

«Они приехали с определенной целью: убивать русских… Цели достигли, — оплата по факту…» — пишет не без сарказма Эдик Ш.

«Сейчас грустно стало и британским, и американским наемникам, и всем остальным», — отреагировал «Антизомби».

«К Бандере всех мерзавцев», — не выдержал М. М.

«Просто необходимо провести казни, чтобы ни один ублюдок больше не думал устраивать сафари на русских…» — считает Марина.

«Хорошая новость. Было бы странно, если б Донбасс пытался понравиться Западу, играя в заведомо проигрышную игру», — отметил Y.

«Своевременное решение», — пишет Ирина.

«Ждём исполнения приговора!» — подытожил Ak 15.