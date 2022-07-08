Работа всех фракций Госдумы в ходе весенней сессии велась собранно, компетентно и в высоком темпе, заявил президент России Владимир Путин. Он высоко оценил вклад парламента в противостояние враждебности западных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Итоги весенней сессии

«Считаю, что все фракции подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость, действовали консолидированно и сплочённо — как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях любые межпартийные разногласия уходят на второй план. Потому что партий-то у нас много, а Родина — одна, и нет ничего важнее и выше судьбы Отечества», — начал встречу с лидерами фракций глава государства.

Он отдельно поблагодарил за гуманитарную поддержку жителей Донбасса, организацией которой занимались представители всех политических сил. По словам Путина, многие депутаты, взяв официальный отпуск, отправились в зону боевых действий, чтобы с риском для жизни наладить поставки продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости.

Одновременно Госдума готовила меры социальной поддержки. Кроме опережающей индексации пенсий и повышения прожиточного минимума и МРОТ, появились новые механизмы помощи семьям с детьми, расширились возможности льготной ипотеки, приняты дополнительные гарантии для героев-военнослужащих.

duma.gov.ru Государственная Дума РФ

О противостоянии с Западом

Донастройка мер помощи экономике, отметил Путин, позволила сохранить макроэкономическую стабильность и поддержать занятость. Вместе с правительством были подготовлены и приняты антисанкционные меры, минимизировавшие последствия враждебных действий западных стран.

«Очевидно, что они пытались не просто побольнее ударить по российской экономике — их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались: ничего не вышло и, уверен, не выйдет», — сказал президент.

Если раньше в Америке и Европе декларировали принципы демократии, свободу слова и уважение иного мнения, то сейчас эти страны вырождаются в полную противоположность — тоталитаризм, заметил Путин. Он назвал коллективный Запад прямым зачинщиком и виновником того, что сегодня происходит.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали», — предупредил глава государства.

Новый мировой порядок

Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от мирных переговоров, «но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться». А система однополярного мира, позволявшая диктовать другим условия, уже рухнула вместе с началом спецоперации.

«Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что её начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски», — пояснил российский лидер.

На смену однополярности приходит миропорядок, основанный на равноправии. Большинство стран выразили поддержку борьбе России с колониальной политикой Запада и показали готовность сотрудничать. Более того, всё отчётливее раскол внутри лагеря западных стран. У Москвы немало сторонников даже среди американцев, и не исключено, что среди тех, кто откажется подчиняться воле Белого дома, могут вскоре оказаться и сателлиты США. Путин заявил, что народы большинства стран «устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными, да ещё и в ущерб себе обслуживать их интересы».

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«Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру — миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», — сообщил президент России. По его словам, процесс остановить уже невозможно.

Потенциал России

Внешнее давление и турбулентность на международных рынках показали потенциал экономики России. Она смогла выдержать сильнейший удар, причём с меньшими потерями, чем ожидалось. Тем не менее Путин вновь напомнил, что нынешнего уровня развития страны недостаточно и нужно укреплять экономику.

«В итоге нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность, что чрезвычайно важно для экономики, поддержать занятость, нормальный ритм розничной торговли и в целом хозяйственной жизни в регионах, основные транспортно-логистические цепочки, расширить свободу предпринимательской деятельности и усилить защиту бизнеса от чрезмерного административного давления и необоснованного уголовного преследования. Знаю, что здесь ещё много чего нужно сделать, но в целом и сделано не мало», — сказал президент.