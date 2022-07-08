Бюджетные органы Европейской комиссии (ЕК) отказываются одобрять выделение Украине нового кредита в размере €1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Уточняется, что кредит должен был быть предоставлен по линии Европейского инвестиционного банка. Однако Еврокомиссия, выступающая гарантом для кредитов за пределами Евросоюза, опасается, что Киев не сможет вернуть деньги.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения откровенно удивило, что в ЕС рассчитывали, что Киев вернет какие-либо кредиты, взятые ранее страной.

«Ничего личного, просто бизнес. Украина для них уже невыгодное капиталовложение. Потому что скоро перестанет существовать как единое государство», — считает Виктор.

«Еврокомиссия начала о чём-то догадываться?» — спросила Миранда Р.

«[Это событие] знаменует собой осознание Западом того, что после окончания СВО банкиры могут не получить обратно ни цента своих кредитов, выданных Украине. А раньше они выдавали Украине деньги не глядя — по рисованным кредитным рейтингам, во время боевых действий. Короче, увеличивали размер неликвидных активов… Сейчас, видимо, задумались», — пишет Наталья Ф.

«Да-да. Это осознание и понимание того, что дальнейшие вложения становятся попросту нерентабельными, так сказать, — соотношение условный ущерб Москве на единицу вложений всё снижается и снижается. Да и вся эта финансовая (она же сопрягается с военной) помощь, по сути, — сплошные информационные поводы и распил денег…» — ответил Наталье Ф. Kharkov S.

«До жирафа дошло, что возвращать будет некому», — отреагировал Den L.

«Начало доходить потихоньку… Зима близко!» — отметил Alan P.

«Не успело под Джонсоном кресло остыть, как началось…» — смеется Evi B.

«За столько лет! Одно умное решение!» — с сарказмом добавил Виктор Ч.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

«А что, кто-то всерьёз надеялся на возврат хоть цента?» — не понимает Stilly.

«Да неужели? Так себе финансисты, которые до этого давали кредиты и надеялись, что их вернут», — написал Макс.

«За те кредиты можно было забрать земли и зерно. Теперь забирать нечего», — ответил Максу один из участников обсуждения.

«В смысле, вернуть? Европа должна платить и кланяться великим украм, подарившим миру музыку, словесность, конституцию и Чёрное море», — иронизирует Анна К.

«Дело идёт к окончанию Украины как государства! И по делом, ибо государство, не знающее или не помнящее своей истинной истории, обречено», — пишет Dmitry.

«Да финансистов давно уже насильно принуждают финансировать этот кровавый балаган. Прогнут и дадут», — добавил Frost.

«П. 1 Все должны Украине. П. 2 Если Украина берет кредиты, то возвращать долг она не обязана, потому что — см. П. 1», — шутит Татьяна К.

«Они что-то начали подозревать насчёт финала…» — написала Lara.

«Они не надеялись, что вернут. Они думали, что пшеницей заберут. Но тут облом случился», — отреагировал Игорь С.

«Дружба дружбой… а зима близко…» — смеется Марина.

«Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда!» — иронизирует Наталья К.

«Еврокомиссия заблокировала кредит в размере 1,5 млрд евро для Украины, сообщает Bloomberg. Внезапно оказалось, что предложенный кредит был заблокирован бюджетным подразделением Еврокомиссии из-за опасений по поводу ее финансовой надежности. Видимо, часть европейских политиков перестают верить в «победные реляции» Зеленского и понимают, что кредиты с большой долей вероятности им могут вообще никогда не отдать, ведь страна уже будет совсем другая…» — подытожил украинский журналист и политик Дмитрий Василец.