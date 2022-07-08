Один из лидеров Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби принял вчера, 7 июля, в Ламбетском дворце в Лондоне главу частично признанной Православной церкви Украины митрополита Епифания, который прибыл в Великобританию несколько дней назад для участия в Международной министерской конференции по вопросам свободы религии (проходила 5–6 июля).

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Организатором конференции выступили британские дипломаты, что задавало тон этому мероприятию. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в своем вступительном слове разыгрывала украинский кризис. Она выставила Украину страной, которая находится «на переднем крае борьбы» за свободу убеждений и религий. «Украинской делегации, присутствующей сегодня в зале, я хочу сказать: Великобритания не успокоится, пока вы не одержите победу и пока ваш народ не получит свободу жить, верить и процветать», — заявила Трасс. В свою очередь митрополит Епифаний сообщил, что «как во времена коммунистических гонений на религию в Советском Союзе, так и теперь в отношении путинской России очень важно бескомпромиссное внимание международного сообщества к свободе вероисповедания. Мониторинг, придание огласке конкретных фактов преступлений против свободы, постоянное требование к власти придерживаться общепризнанных правовых стандартов — это то, что мы можем и должны делать вместе».

Очевидно, что Лондон намерен в своей антироссийской кампании использовать и религиозную карту. Готовы ли дать себя использовать в ней Церковь Англии и влиятельное англиканское сообщество? В самой Великобритании верующим и приходам предлагается обеспечить питанием, постельным бельем и временным жильем украинских беженцев или помочь христианским благотворительным организациям, которые ведут гуманитарную деятельность как на Украине, так и в европейских странах, куда прибывают беженцы. Но есть и политический аспект. Сегодня, 8 июля, Генеральный синод Церкви Англии должен рассмотреть меморандум, представленный епископом Лидским Ником Бейнсом, относительно украинского кризиса. В нем курирующий в Церкви Англии вопросы международного сотрудничества Бейнс отмечает, что наложенные Западом санкции на Россию «беспрецедентны и равносильны полномасштабной финансовой и культурной войне». Однако, по мнению епископа, цель санкций «остается неясной». Он задается вопросом: «Помогает ли Украине неизбирательный характер этих мер, направленных не только против правительства и высокопоставленных чиновников, но и против всех россиян, и насколько это просто вредит российскому народу?»

Philip Talmage Епископ Лидский Ник Бейнс

Отдельно описывается сложившийся ныне характер отношений с Русской православной церковью. Указывается, что отношения между англиканским капелланством в Москве и Московским патриархатом остаются хорошими. Остаются открытыми дипломатические каналы между «офисом архиепископа Кентерберийского и офисом патриарха Кирилла». Также остаются открытыми «епископальные каналы с посольством России по целому ряду вопросов, таких как роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе». Церковь Англии до сих пор «не предпринимала никаких шагов для вынесения канонического суждения о статусе Православной церкви Украины Киевского патриархата, поскольку это внутриправославный вопрос, который остается нерешенным, но рассматривается предложение о том, чтобы привлечь ее, пусть даже неофициально, к церковным экуменическим контактам». Судя по визиту митрополита Епифания в Ламбетский дворец, последнее уже начало реализовываться. Как передает пресс-служба архиепископа Кентерберийского, Уэлби и Епифаний «приняли участие в полуденной евхаристии», затем «в круглом столе, посвященном войне на Украине», «встречи завершились обменом подарками и обсуждением продолжения экуменических отношений».

Фактически, это форма легитимации Православной церкви Украины и оказание ей поддержки. Вопрос в том, какое продолжение получит такой жест архиепископа Кентерберийского. Пресс-служба ПЦУ указывает, что на полях министерской конференции митрополит Епифаний переговорил с заместителем постоянного госсекретаря МИД Великобритании Филипом Бартоном. Были «обсуждены вопросы состояния религиозной свободы на Украине, межконфессиональных отношений, развития событий в украинском православии, последствия российской агрессии. Митрополит Епифаний выразил благодарность за поддержку, которую Великобритания оказывает Украине и, в частности, подчеркнул важность введения санкций против главы Русской православной церкви Кирилла (Гундяева) как одного из поджигателей войны против Украины». Безусловно, Церковь Англии не обязана соглашаться с подобными оценками. Однако в случае «продолжения экуменических отношений» с Православной церковью Украины будут ли дипломатические каналы между «офисом архиепископа Кентерберийского и офисом патриарха Кирилла» и дальше оставаться «открытыми»?