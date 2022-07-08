До своего позорного падения британский премьер-министр Борис Джонсон мог рассчитывать на безоговорочную поддержку, по крайней мере, из одной страны: с Украины. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что был «очень счастлив», когда Джонсон с небольшим перевесом выиграл голосование по вотуму недоверия и сохранил пост лидера Консервативной партии Великобритании, пишет Панкай Мишра в статье, вышедшей 8 июля в Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Джонсон созванивался с украинским лидером и на этой неделе, после того как стало известно, что британский лидер продвигал «серийного лапальщика», то есть после скандала, который окончательно сломил нынешнего лидера консерваторов. Действительно, стратегически рассчитанные беседы с Зеленским в последние недели стали для Джонсона возможностью отвлечься от внутриполитических проблем.

Непонятно, о чем шла речь в этих многочисленных разговорах. Как писал обозреватель Саймон Дженкинс, «все, что мы знаем, это то, что почти каждый раз Джонсон вызывает из воздуха очередной транш денег британских налогоплательщиков в помощь Украине».

В Германии в местную политику гораздо активнее вмешивался посол Украины Андрей Мельник, делавший громкие заявления в социальных сетях и на ток-шоу. Сравнивая канцлера Германии Олафа Шольца с «ливерной колбасой», он пытался высмеять и отругать немецкие власти, заставив их занять более активную позицию по Украине.

Принимать сторону во внутренней политике своих союзников было бы неразумной стратегией для Украины при любых обстоятельствах. Это вдвойне неразумно сейчас, когда есть риск того, что налогоплательщикам в Западной Европе и Соединенных Штатах может надоесть тратить деньги на поддержку конфликта, где победа кажется все более недостижимой.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном в Киеве

Появившийся внезапно западный политический и медийный консенсус по Украине, по понятным причинам, возник не в результате каких-либо широких публичных дебатов или дискуссий. Напротив, политики и обозреватели, упивающиеся вновь обретенным единством Запада, рассчитывали на настроения своих граждан — на спонтанное отвращение «к ничем не спровоцированной» спецоперации России в «суверенной стране» и рефлекторное восхищение «мужеством» Украины.

Но чувства и настроения меняются гораздо быстрее, чем политика, формированию которой они способствуют. В качестве примеров можно привести вторжения Запада в Афганистан и Ирак: сначала они пользовались поддержкой масс, однако впоследствии именно благодаря усталости от них к власти смог прийти Дональд Трамп, которому удалось выставить себя в качестве отчасти антивоенного кандидата.

Такие повороты происходят потому, что рядовые граждане не понимают и не могут понять причины, по которым многие политики и журналисты продолжают занимать милитаристские позиции еще долго после того, как принимаемые меры перестают быть эффективными.

Политики в демократических странах, как правило, находят в конфликте за границей возможности для смелых маневров и риторики, недоступных им во внутренней политике: на прошлой неделе президент США Джо Байден ненадолго постоял во главе, казалось бы, обновленного НАТО в Мадриде, прежде чем вернуться к своим безнадежным битвам по вопросам об ужесточении оборота огнестрельного оружия и права на аборт. Журналисты и комментаторы в богатых обществах — от Эрнеста Хемингуэя до Бернара Анри-Леви — давно склонны искать моральной серьезности (и саморекламы) в войнах других народов.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain 36-й саммит НАТО

Такой профессиональной и идеологической мотивации лишены люди, не принадлежащие к какому-либо политическому или медийному истеблишменту. Они также более подвержены экономическим невзгодам и склонны изменить свое мнение о войнах, которые кажутся вечными.

Так случилось, что простым гражданам никогда должным образом не рассказывают о серьезных экономических и военных рисках затяжного противостояния с ядерной и сырьевой сверхдержавой.

Западные стратеги и комментаторы подчеркивали военные неудачи и экономическую слабость России на ранних этапах ее спецоперации. Но они почти не задумывались о том, что, в отличие от деспотов Северной Кореи и Ирана, ставших мишенью западных санкций, Кремль был готов и способен в отместку спровоцировать глобальный энергетический и продовольственный кризис.

Они также не предвидели, что, поскольку Китай и Индия охотно покупают российскую нефть со скидкой, а незападные страны отказываются вводить санкции против России, доходы Кремля на самом деле вырастут, а не упадут.

Рубль точно не превращается в «макулатуру», как того обещал Байден. Напротив, теперь с каждым днем даже в высокоразвитых экономиках появляются новые страхи перед надвигающимися бедствиями. На следующей неделе российский газопровод в Германию должен быть закрыт на плановое техническое обслуживание. Если, как это кажется вероятным, Москва не откроет кран полностью, самая сильная экономика Европы может погрузиться в глубокую рецессию.

В условиях массовой безработицы симпатии общественности Германии к Мельнику, острому на язык украинскому дипломату, будут ослабевать. Зеленскому после его безоговорочной поддержки Джонсона тоже грозит потеря части его огромного морального капитала в Великобритании.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

Конечно, общественное мнение в Европе уже быстро меняется, поскольку рекордно высокая инфляция подпитывает страх перед разрушительным экономическим кризисом. Согласно опросу общественного мнения, проведенному в 10 европейских странах Европейским советом по международным отношениям в прошлом месяце, число тех, кто хочет, чтобы нынешний конфликт на Украине закончился как можно скорее, превышает число тех, кто стремится наказать Россию.

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И таких людей на Западе, скорее всего, будет все больше. Этому большинству по мере ухудшения их экономических перспектив, возможно, даже станет безразлична судьба украинцев. Отдать украинцев их безжалостному преследователю было бы таким же позором, как и отдать афганцев движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее нужно готовиться к мрачной возможности того, что очередное поспешное и непродуманное вмешательство, поддержанное политической и медийной элитой, обернется неприятным провалом, причинив вред тем самым людям, которым оно должно было помочь.