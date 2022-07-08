Известный итальянский журналист, директор изданий La Verita и Panorama Муарицио Бельпьетро огорошил своих подписчиков новостью о скором нападении НАТО на Россию. По его словам, большая война начнётся в августе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Друг, работающий в другой газете, написал мне: «Маурицио, ходят слухи, что в августе НАТО нападет на русских в Крыму… Это будет мировая война! Они сумасшедшие», — написал он на своей странице в соцсети.

По словам журналиста, он не имеет привычки верить слухам, но знает, что его друг обычно хорошо информирован. При этом он отметил, что современные войны ведутся не только при помощи бомб, но и путём распространения ложных сообщений, чтобы «запугать или ввести в заблуждение противника».

Неизвестно, была ли эта нехитрая попытка повысить собственный уровень цитируемости, либо за его словами скрываются некие другие причины, однако многие читатели восприняли слова Бельпьетро всерьёз.

«Ведь Драги только что заявил, что 8 тысяч итальянских солдат готовы к отправке на территорию Украины», — заметила Даниела.

«Они не сумасшедшие, НАТО под руководством США готовит нам войну, на этот раз ядерную, вдали от священной американской земли. Они готовы пожертвовать европейцами», — прокомментировала Мария Л.

«Все итальянские военные должны отказаться от выполнения такого рода приказов, они сдают свое оружие палате и отправляют туда всех 1200 депутатов», — предложил Франко.

«Это было бы неудивительно, учитывая недавние встречи G7, НАТО и так далее. Демократическая партия и движение «5 звёзд» настолько увязли в этих событиях, что им плевать на все остальные проблемы, которые есть у нас в Италии. Они используют что угодно, чтобы отвлечь людей от нынешней ситуации», — рассуждает Роберто А.

NATO North Atlantic Treaty Organization Солдаты НАТО

Office of the President of the United States Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите G7

«Это был бы наш конец. Будем надеяться, что есть люди, которые ещё умеют рассуждать. Я хочу мира, а не войны, я не понимаю левых в этот трагический момент, у которых единственная цель состоит в легализации наркотиков», — пишет Винченца Ф.

«О том, что в августе произойдет перелом в войне, говорил Зеленский. Но сейчас они проигрывают войну, как может наступить перелом? Вот так, появится совершенно новый фактор», — ответил сам себе Токко.

Впрочем, большинство комментаторов восприняли слова Бельпьетро в лучшем случае как плохую шутку.

«Друг, который слышал что-то… Вам не надоело издеваться над людьми? Какая цель нападения? Выиграть выборы с 20% населения», — иронизирует пользователь Мики.

«Когда вы не способны найти решения конкретных проблем, вы отвлекаете свое внимание на несущественные вещи», — добавила Кристина Т. В.

«Это правда те журналисты, которых мы заслуживаем?» — задался вопросом Паоло Б.

«Они нас готовят к чему-то такими «слухами»… но к чему? Что в августе мы будем настолько рады, если война не начнётся, что забудем про экономические проблемы в Италии?» — рассуждает Лука К.

«На самом деле подобными новостями они пытаются нас ошеломить. Это хороший метод, чтобы все были счастливы, когда самые худшие прогнозы не сбудутся», — заключила Симонетта С.

Читайте также: У Европы закончилось оружие для Украины — СМИ Италии