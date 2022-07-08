Заявление президента России Владимира Путина о том, что он поддерживает идею приравнивания военнослужащих Луганской и Донецкой Народных Республик к российским военнослужащим, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Это решение само собой должно было случиться. Уж кто-то, а ребята с Донбасса, как никто другой, заслуживают считаться частью российской армии. Если бы не они, не было свободной от нацизма части Украины!» — указывает Матвей В.

Многие пользователи пришли к выводу, что армия Донбасса, вставшая на защиту своей земли и Российской Федерации в целом от наступления неонацистских полчищ, заслуживает право являться частью Вооружённых сил России.

«Всё правильно! Ребята сражаются и защищают не только Луганск и Донецк, но и всю Россию от нацизма. Поддерживаю такое решение!» — написала Ирина П.

«Иначе и быть не должно! Они делают вместе с нами одно, правое дело, и скоро станут нашими соотечественниками. А морально мы всегда с ними были. Так зачем это искусственное разделение? Хватит уже, после тридцати лет пришло время возвращать наших людей», — считает Артём Л.

ИА REGNUM Донбасс — это Россия!

Некоторые комментаторы отмечают, что народ России обязан бойцам свободных от нацизма республик Донбасса за то, что наступление киевских нацистов было остановлено.

«Вот это решение правильное! Всецело поддерживаю! Ополчение Донбасса на протяжении восьми лет героически сопротивляется нацистскому натиску, защищает наш с вами дом в России, от снарядов бандеровцев. Великое спасибо вам, ребята. Вы заслужили всё, что вам полагается от российского народа: любовь, признание, заботу», — пишет Алейску С.

Нашлись и те, кто призвали российское руководство обеспечить военных в Донбассе всей финансовой и социальной поддержкой, которой обеспечены Вооружённые силы России.

«Все социальные гарантии в России, а также все воинские довольствования, должны быть в равной степени распределены и на граждан Донецкой и Луганской Народных Республик. Они кровью своей заслужили быть частью России. Это наша обязанность как благодарных людей за великий героизм защитников нашей общей Родины», — написал Никита Т.

Часть людей уже считает ДНР и ЛНР полноценными частями большой России.

«Сражаясь плечом к плечу ради нашей общей Родины, общей мечты, эти ребята уже давно стали частью России. Значит, и все гарантии социальные Москва должна им предоставить. Они ничем не хуже нас!» — пишет Авраам К.

«Мы всё-таки родные друг другу, одно дело делаем. Нужно поддерживать ДНР и ЛНР!» — считает Дарина Е.

Министерство обороны Российской Федерации Военнослужащие

Ряд пользователей указывает на то, что Донбасс принёс большую жертву на алтарь свободы, он заслуживает памяти и почитания.

«Как по мне, так Донецку нужно звание «Город-герой» присвоить не только за героическую оборону, но и за трагическое выстаивание в условиях геноцида со стороны бандеровцев!» — указывает Виталий Ш.

Напомним, 7 июля президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями фракций в Госдуме о том, что поддерживает идею приравнивания военнослужащих Луганской и Донецкой Народных Республик к российским военнослужащим.