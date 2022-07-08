Предложение президента Российской Федерации Владимира Путина попробовать, в ответ на намерение Запада победить Россию на поле боя, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«Пусть попробуют. Мы ещё и не начинали даже», — отметил Иосиф В.

Многие пользователи пришли к выводу, что российский президент совершенно уверен в потенциале своей армии, что она готова ответить на любой военный вызов со стороны какого угодно государства или альянса.

«Правильно! Пусть только попробуют. Уже четыре месяца к ряду Вооружённые силы России в меньшинстве сокращают поголовье неонацистов. Ещё немного и тогда их вовсе не останется. При этом в Российской Федерации люди живут простой мирной жизнью, нет никакой мобилизации. Страшно даже представить, на что будет способна наша Родина, объяви президент всеобщую мобилизацию!» — отмечает Милена П.

Министерство обороны Российской Федерации Армия России

Некоторые комментаторы предупредили Запад, чтобы тот не воспринимал слова российского президента, как пустую пугалку.

«Вы послушайте умного человека. Владимир Владимирович такими словами попусту не разбрасывается», — написала Оля Т.

«Ничему их история не учит. Мы за свой народ воюем, а они за деньги», — пишет Евгений К.

Часть людей полагает, что российская армия продемонстрировала всему миру, что способна решать задачи любой сложности даже при неравном соотношении сил.

«Натовские страны уже слили на Украине 30% запасов вооружения. Если так дело дальше пойдёт, им скоро нечем воевать будет. Надо подметить, что они копили вооружение больше десяти лет. А результат их трудов был превращён в металлолом всего за четыре месяца», — указывает Владимир Д.

«Мы по большому счёту ещё ничего не начинали. Украина — это всего лишь промежуточный этап денацификации и демилитаризации. Затем наступит черёд всего мира. США и их шестёрки должны отойти на границы 1997 года, иначе их постигнет судьба бандеровцев», — предупреждает Rurik V.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Ряд пользователей указывает на то, что Россия победит только тогда в любом конфликте, когда её экономика будет сильной, власть честной, а народ единым.

«Победа всегда куётся в тылу. У кого больше ресурсов, тот и побеждает. И поражение также всегда делается в тылу, если элита продажная, то никакое поле боя не спасёт. Как показала спецоперация, на Украине элита продала всё с потрохами, а в России элита самоочищается и держит удар. У нас великое будущее!» — уверен Сергей Д.

«Запад уже проиграл в своей же игре. Россия всегда была непобедима, потому что она едина», — поделился своим мнением Семён Х.

Напомним, 7 июля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на встрече с лидерами думских фракций о том, что на Западе намерены победить Россию на поле боя — пусть попробуют. Кроме того, президент отметил, что западные страны хотят воевать с нами до последнего украинца и это является трагедией для всего украинского народа, но именно к этому всё идёт. Помимо прочего, глава государства предупредил недругов, что «мы-то, по большому счёту, всерьёз пока ещё ничего и не начинали».