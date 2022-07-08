Сеть: «История их не учит» — Путин: попробуйте победить Россию на поле боя
Предложение президента Российской Федерации Владимира Путина попробовать, в ответ на намерение Запада победить Россию на поле боя, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».
«Пусть попробуют. Мы ещё и не начинали даже», — отметил Иосиф В.
Многие пользователи пришли к выводу, что российский президент совершенно уверен в потенциале своей армии, что она готова ответить на любой военный вызов со стороны какого угодно государства или альянса.
«Правильно! Пусть только попробуют. Уже четыре месяца к ряду Вооружённые силы России в меньшинстве сокращают поголовье неонацистов. Ещё немного и тогда их вовсе не останется. При этом в Российской Федерации люди живут простой мирной жизнью, нет никакой мобилизации. Страшно даже представить, на что будет способна наша Родина, объяви президент всеобщую мобилизацию!» — отмечает Милена П.
Некоторые комментаторы предупредили Запад, чтобы тот не воспринимал слова российского президента, как пустую пугалку.
«Вы послушайте умного человека. Владимир Владимирович такими словами попусту не разбрасывается», — написала Оля Т.
«Ничему их история не учит. Мы за свой народ воюем, а они за деньги», — пишет Евгений К.
Часть людей полагает, что российская армия продемонстрировала всему миру, что способна решать задачи любой сложности даже при неравном соотношении сил.
«Натовские страны уже слили на Украине 30% запасов вооружения. Если так дело дальше пойдёт, им скоро нечем воевать будет. Надо подметить, что они копили вооружение больше десяти лет. А результат их трудов был превращён в металлолом всего за четыре месяца», — указывает Владимир Д.
«Мы по большому счёту ещё ничего не начинали. Украина — это всего лишь промежуточный этап денацификации и демилитаризации. Затем наступит черёд всего мира. США и их шестёрки должны отойти на границы 1997 года, иначе их постигнет судьба бандеровцев», — предупреждает Rurik V.
Ряд пользователей указывает на то, что Россия победит только тогда в любом конфликте, когда её экономика будет сильной, власть честной, а народ единым.
«Победа всегда куётся в тылу. У кого больше ресурсов, тот и побеждает. И поражение также всегда делается в тылу, если элита продажная, то никакое поле боя не спасёт. Как показала спецоперация, на Украине элита продала всё с потрохами, а в России элита самоочищается и держит удар. У нас великое будущее!» — уверен Сергей Д.
«Запад уже проиграл в своей же игре. Россия всегда была непобедима, потому что она едина», — поделился своим мнением Семён Х.
Напомним, 7 июля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на встрече с лидерами думских фракций о том, что на Западе намерены победить Россию на поле боя — пусть попробуют. Кроме того, президент отметил, что западные страны хотят воевать с нами до последнего украинца и это является трагедией для всего украинского народа, но именно к этому всё идёт. Помимо прочего, глава государства предупредил недругов, что «мы-то, по большому счёту, всерьёз пока ещё ничего и не начинали».