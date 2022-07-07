Развитие Китая является «самой большой долгосрочной угрозой для экономики и национальной безопасности» США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй и предупредил, что Пекин «пытается формировать мир» за счет вмешательства в политику, бизнес и многое другое. Американские интернет-пользователи обсудили слова главы ФБР под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Руководство ФБР и ЦРУ настолько политизировано, что я бы не стал полностью доверять ни одному их слову в любом направлении», — отмечает mathguy702.

«Я сочувствую сотрудникам ФБР, которые отлично справляются со своей работой. Однако исполнительное руководство — это кучка политических змей, которые еще хуже Гувера. Всё руководство должно быть уволено за некомпетентность!» — восклицает RedneckBroker.

«Те, кто не разоблачает коррупцию, виновны не меньше», — отвечает PureBloodInsurrectionist.

«Если бы в ФБР оставалась хоть унция честности, Хантер и Байден были бы обеспокоены», — считает intarz4.

«Сказал парень, чье агентство покрывает сына президента Хантера», — подозрителен conebred.

Кристофер Рэй

«Рэй должен сидеть в тюрьме, ФБР должно быть ликвидировано, политические назначенцы уволены, а рядовые сотрудники отправлены в штаты, где полиция не финансируется. В противном случае я требую принятия федерального закона, чтобы иметь возможность носить оружие в каждом штате», — комментирует intarz4.

«Китай всегда был нашей самой большой угрозой в течение последних 20 лет, и Трамп был единственным президентом, который действительно пытался привлечь Китай к ответственности за их преступные действия», — вспоминает rebelveteran.

«Разве Трампа не высмеивали за эти же слова и за то, что он заявил, что «Тик-ток» должен быть запрещен в США?» — напоминает woodworker9 265 003.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«(«Пытаются формировать мир», вмешиваясь в политику, бизнес и т.д.) Звучит в точности как то, что ФБР пытается сделать для демократического либерального мирового порядка», — сравнивает headLivesMatterInTheSmoker052.

«Самой большой долгосрочной угрозой для США являются демократы», — спорит HarryBaals404.

Ранее разведка США рассказала, как Китай вмешивается во внутренние дела страны.

Китай пытается использовать свои связи в бизнесе и местными властями в США, чтобы оказать влияние на политику Вашингтона. Об этом говорится в докладе Национального центра контрразведки и безопасности США.