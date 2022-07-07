Информация о том, что министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду не отправлять в Российскую Федерацию турбину для функционирования газопровода «Северный поток», застрявшую в Новом Свете из-за антироссийских санкций, а переправить её в ФРГ, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

«Значит, придётся немцам всё-таки мыться реже», — считает Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что вся эта газовая история в Германии оборачивается во всё более и более безумные тона.

«Ну, молодец Хабек! Лучше загнуться от собственного безумия, чем перешагнуть через себя, так получается?» — написал Иван В.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока у России не будут полагающиеся ей турбины, газ в Германию перекачиваться по «Северному потоку» не будет.

«Нет турбин — нет газа. Странные у них министры экономики. Это, скорее, министр антиэкономики», — подметил Серый Ж.

«Они сами создали себе эти проблемы! Нечего было отказываться от российского газа. Теперь локти кусают и носятся с этими турбинами, как дурак с торбой», — отметил Иван Я.

Часть людей полагает, что самой Германии от этой злосчастной турбины нет никакого проку.

«А зачем Германии турбина от газопровода? Что они собираются с ней делать?» — интересуется Светлана А.

«Он попросил Канаду не «не отправлять в Россию…», а «если санкции не позволяют отправлять в Россию, отправьте, пожалуйста, к нам, в Германию». Я так понял смысл его слов. Получается, что передать России эти двигатели хотят сами немцы, тайком?» — задаётся вопросом Раджаб Д.

Sandro Halank Роберт Хабек

Ряд пользователей предположил, что Германия хочет самостоятельно передать России турбину в нарушение своих же санкций.

«Ну да. Он предложил, раз уж это так принципиально для Канады (что тоже достаточно смешно — принципы и Канада), отправить турбины не в Россию, а в Германию, типа немцы их сами передадут», — написал Антон П.

«Германия сначала сама ввела идиотские санкции против России, а теперь ищет способ, как их обойти. Ну не бред ли?» — спрашивает Татьяна П.

Нашлись и те, кто отмечают, что России не стоит принимать у Германии эту турбину, а следует, наоборот, всячески препятствовать возобновлению работы газопровода «Северный поток».

«Интересно, сколько ещё их турбин качают наш газ в Европу? Надо их веером ставить на профилактику и плановый ремонт. Может быть, так наконец-то Хабек поймёт, во что вляпался. А лучше пусть будут поломки!» — считает Никифор З.

«Надеюсь, оставшихся три перекачивающих газ агрегата не выдержат повышенной нагрузки, и к приходу отремонтированной запчасти из Канады они дружно выйдут из строя», — пишет Михаил П.

«Нельзя возобновлять перекачку газа по «Северному потоку». Немцы полностью заслужили, что получили в результате антироссийских санкций. Никакие двигатели не должны изменить сложившееся положение. Пусть страдает. Это будет справедливо», — указывает Николай В.

Напомним, 7 июля агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду не отправлять турбину для «Северного потока» в Российскую Федерацию, а переправить её в ФРГ. Он отметил, что это выход для Канады, которая не может отправить турбину в Россию из-за юридических ограничений, вызванных антироссийскими санкциями.