На фоне ударов российских Воздушно-космических войск (ВКС) по объектам украинских вооружённых формирований, военнослужащие 80-й бригады вооруженных сил Украины отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы. Об этом 7 июля сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сошлись на том, что лучше дезертировать, нежели воевать за такого президента, как Зеленский. Иные также добавили, что безопаснее всего украинским военным будет в плену.

«Они начали что-то подозревать?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Скорее, стали прозревать», — ответила ему Любовь.

«Жизни дороже амбиций наркомана. Дай Бог, чтобы все это поняли», — отметил Elena R.

«Правильно, пора уже повернуть штыки в сторону киевской хунты», — добавил «Арс».

"Не-не — это они десантно-штурмуют тылы», — иронизирует Валерий М., подражая украинской пропаганде.

«Молодцы, начали думать», — написала Лариса.

«Правильно делают, что дезертируют. Стали, наверное, понимать, что за наркомана не стоит отдавать свои жизни», — предположила Светлана Ж.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Думаю, на донецком направление сейчас бегут все, кто может. Наши ребята в такой ярости, и те, кто обстреливали Донецк, они знают, что им конец и в плен их брать навряд ли будут. Будут закапывать артиллерией их прямо там. Они — цель номер один, и они прекрасно об этом догадываются», — пишет Ron.

«Они не дезертируют, они так наступают», — смеется «Тень».

"Хотелось бы, чтобы дезертировали на нашу сторону и начинали уже воевать за правое дело», — добавила Алена.

«Правильно делают. Хоть поживут ещё. Хоть как-то, хоть где-то, но на этом свете», — прокомментировала новость Marina L.

«Зачем в тыл? Сдавайтесь! Это спасёт вашу жизнь!» — призвала Нина Р.

«А кому нормальному захочется свою жизнь отдать за наркоманов и идиотов?» — задалась вопросом Людмила.

«Я так понимаю, им дают только автомат против танков, а оружие, что им поставляют, всё продают», — предположил Lytay.