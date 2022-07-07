Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что большинство IT-специалистов, уехавших из России, уже вернулись обратно, потому что поняли, что «дома лучше», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационные технологии

«Как уехали, так и приехали. Столько льгот для них сделано, поэтому неудивительно, что люди осознали ошибку и решили вернуться», — отметила Лиана К.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что в первую очередь IT-специалистов потянула на Родину тоска по Отечеству.

«Это правда, ведь Родина — она одна. И у нас в стране есть огромная туча льгот для IT-специалистов!» — считает Катя Л.

Другие уверены, что жизнь на Западе оказалась для наших «айтишников» намного более дорогостоящей, что и побудило их вернуться.

«Любители халявы думали, что на Западе их ждут с распростёртыми объятиями, но не тут-то было!» — пишет Константин П.

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Часть людей полагает, что жизнь на чужбине оказалась лишена всего того лоска, который представляется нашим гражданам, побывавших там однажды в качестве туриста.

«Это правда. Многие в итоге обратно вернулись, ибо одно дело — ездить путешествовать в другую страну на отдых, и совсем другое — там жить», — отметил Клавдий В.

«Жаль только, что для того, чтобы понять, что дома лучше, надо сначала для этого уехать. Так же как зарплату не повысят, пока заявление на стол не положишь», — подметил Виктор С.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству нельзя упускать момент, следует взять в оборот вернувшихся IT-специалистов, дать им хорошую работу и не допускать более, чтобы у граждан возникало желание сбежать за пределы своего государства.

«Ну кончено же в России лучше, поэтому сейчас необходимо ещё больше развивать IT-сферу, чтобы молодежь и не думала, чтобы уезжать. Надо, чтобы они понимали, что в России лучше всего!» — поделилась своим мнением Виктория Б.

«Что они вообще ожидают увидеть в других странах? Откуда у всех такое убеждение, что там лучше?» — задаётся вопросом Мирослав Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что на данный момент зарплаты в России не в положительную сторону отличаются от зарплат на Западе. Эту разницу нашему государству следует нивелировать, пишут граждане.

Maaleht.delfi.ee Зарплата

«Зарплата программиста в России — примерно 150 тысяч рублей, а за границей 50 тысяч баксов или евро. Вопрос в том, кто вернулся. Как минимум 60% всех топовых разработчиков в Google, в Apple, в Microsoft, а также в китайских компаниях и сингапурских — это русские. Вы спросите: «Почему?» Потому что там зарплаты кратно выше. Пока правительство в России не поймёт, что ценить нужно труд людей, которые что-то делают в России, не будет ничего своего. На патриотизме долго не протянешь, и грамотой сыт не будешь, и на благодарность не купишь ребёнку мороженое!» — указывает Виктор П.

Напомним, 6 июля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» о том, что большинство IT-специалистов, уехавших из России, уже вернулись обратно. По мнению главы государства, вернувшиеся из-за рубежа поняли, что «дома лучше».