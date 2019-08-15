На фоне того как тема «фейковых новостей» — термин, введенный экс-президентом США Дональдом Трампом — третий год подряд продолжает быть предметом споров на Западе, издание New York Times опубликовало статью, заявив, что дезинформация стала еще одной неразрешимой проблемой Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Многочисленные федеральные агентства согласны с тем, что широко распространяемые ложные сведения угрожают безопасности страны, но пока что нет очевидного ответа на вопрос, что же с этим делать», — говорится в статье.

Публикация привлекла внимание американских интернет-пользователей, которые бурно обсудили ситуацию.

«Истина больше не воспринимается как развитая общепринятая порядочность. Можно было бы подумать, что дебаты о философии истины — дело решенное. Дело в том, что современное общество скорее регрессирует, чем прогрессирует. Политические структуры видят в этом преимущество для своего успеха и наживаются на лжи. В чём разница между правильным и неправильным? Как происходит искажение системы убеждений?» — размышляет Gregor.

«Правые «новостные» агентства — это круглосуточная психооперация, охотящаяся на уязвимых людей. Конгресс должен написать закон о том, что для того, чтобы иметь слово «новости» в своем названии, нужно выполнять определенные требования. Я бы также вернул доктрину справедливости и развалил медиаконгломераты. Но пока мы не изберем республиканцев и не получим явное большинство в Конгрессе, все эти идеи не имеют смысла. Всё, что мы можем сделать в данный момент, это голосовать так, как будто от этого зависят наши жизни. Потому что они буквально зависят», — считает kay.

«Забудьте о попытках противостоять дезинформации фактами; это не работает. Что необходимо, так это агрессивное преследование минюстом США подрывных организаций, которые сознательно распространяют дезинформацию в попытке подорвать нашу систему управления, начиная с Республиканской партии Техаса за ее заявление о том, что Байден не был законно избран», — пишет Freonpsandoz.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дезинформация

«Раньше я думал, что демократы — это партия непредвиденных последствий в своих попытках «сделать правильную вещь». Но после нескольких месяцев чтения этих комментариев я теперь понимаю, что они — партия, которая никогда не думает о последствиях», — делится Michael.

«Для республиканцев «вниз» — это «вверх», а «вверх» — это «вниз», в зависимости от того, какое направление больше всего расстраивает либералов. К сожалению для всех нас, правые больше не имеют никаких основных ценностей. Если не будет более решительного демократического руководства, ничем хорошим это не закончится», — беспокоится Brucer.

«Стоит ли удивляться, что многие боятся дезинформации, если учесть, что доверие населения к правительству в целом и к чиновникам здравоохранения в частности резко упало? Горе тем, кто не понимает, что приоритетом является восстановление доверия, а не подливание масла в огонь», — комментирует Ann.

«Одно дело — использовать власть правительства для «донесения информации», и совсем другое — использовать власть правительства для подавления сомнительных идей на общественной площадке. Можно было бы предположить, что престижные СМИ (NYT в том числе) будут достаточно сознательны, чтобы задуматься о снижении способности традиционных СМИ быть источниками новостей, «разделяемых большинством американского политического спектра». Последние несколько лет я наблюдаю, как мои любимые источники новостей превращаются из относительно независимых в органы политической пропаганды; неужели любой здравомыслящий человек не видит в этом связи? Учитывая всё это, кто действительно думает, что усиление цензуры «дезинформации» является лекарством от ситуации, в которой мы сейчас находимся?» — задается вопросом Stumpy Dowd.

Torange. byz Пропаганда

«Изменения в новостях — это скорее результат коммерческого давления», — отвечает Peter Wiley.

«Очевидно, что федеральное правительство не может защитить нас от массовых убийц, глобальных пандемий, ухудшения состояния окружающей среды, изменения климата, грубых заговоров, доморощенных террористов, потенциальных тиранов, стремящихся к автократии, чрезмерного влияния корпораций и множества других бед, с которыми обычные граждане сталкиваются каждый день в современном мире — включая распространение наглой лжи. Поневоле задаешься вопросом, наконец, есть ли что-нибудь, что они могут сделать? Нет, мы сами по себе, друзья. Однако отмечу, что вынуждать людей самостоятельно справляться с дезинформацией — это утопия», — подчеркивает Anna Evans.

Напомним, что в 2019 году Трамп заявил, что американские СМИ с помощью «фейковых новостей» пытаются подорвать экономику США, чтобы навредить ему лично. В преддверии заявления политика на биржах в США началось падение на фоне новостей о том, что американскую экономику ждет рецессия.