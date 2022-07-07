Литва не согласится на организацию «зелёных коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область. Соответствующее заявление сделала советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

В эфире национального радио LRT политик отметила, что Европейскому союзу нужно не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль.

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Заявление чиновницы обсудили в мессенджере Telegram. Многние участники обсуждения указали на то, что Литва провоцирует своими действиями Россию на ответные меры.

«А Литва что-то сама решает?» — поинтересовался Игорь Т.

«Вот мелкие шавки, достали тявканьем», — возмутилась Людмила М.

«Такое ощущение, что они это заявляют, а сами трястись от страха начинают», — иронизирует М. М.

«Министерство обороны РФ проложит скоростной автобан через этот вымират. Я думаю, что такое им в НАТО не надо и пятая статья не будет применяться», — предположил Seryi.

«Кто-то упорно добивается второго фронта для России…» — отреагировала Olga.

«Литва, видать, хочет в состав России очень, но не знает, как сказать», — иронизирует Оксана Ш.

«Есть ещё более действенный способ — удалить Литву из таможенной базы, как Китай. И экономика Литвы загнётся ровно через 72 часа…» — добавил Х. Х.

«Придется силой заставить!» — призвала Marina.

«Найдут и наши точку давления на Литву», — считает Марина К.

«Ну, значит, вся позеленеет, если коридор не согласна…» — с сарказмом пишет Ника.

«Как же еще эта недострана может напомнить о себе со своим гнусным руководством», — не выдержала Oksana K.

«Холопы никак не угомонятся!» — написал Сергей.

«Американцы поняли, что с Украиной проект сдулся, и заряжают новый — Литву», — предположила Ola.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Слабоумие и отвага налицо», — прокомментировала Алефтина.

«Может, Литва сама хочет стать транзитным коридором, только очень стесняется в этом признаться?» — иронизирует Е. К.

«Литва просто занимает очередь сразу за Украиной», — пошутил Анатолий.

«Еще есть вопрос: «кто следующий»?» — задалась вопросом Светлана Р.

«Дождутся!» — отреагировала Lu O.

«Вы не понимаете, просто они очень хотят в Россию», — пошутил Владимир О.

«Ну что с ними делать, — жесткие меры принимать… По-другому не понимают прибалты», — считает Andr.

«Явно они что-то хотят. Как минимум части страны лишиться. Как максимум — вернуться полностью в состав России», — с сарказмом подытожила Ольга К.