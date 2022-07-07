В городе Переяслав Киевской области снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией. Об этом сообщает издание «Страна. ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«В Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения Украины и России», — сообщает Telegram-канал издания.

Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram.

«Я надеюсь, им полегчало от того, что памятник снесли? Что изменилось теперь у них?» — задалась вопросом Мила.

«Ничего, скоро будут восстанавливать. После очередного воссоединения», — с сарказмом добавила Irina M.

«А что они будут делать, когда снесут всё?» — с сарказмом задалась вопросом Olga A.

«Да снесите всё сразу, чего уж там? Надоели вояки… Воюют с памятниками да с мирными жителями…» — возмутилась Елена.

«Да уж. Многим народам не нужны заботливые «старшие братья». Ведь это так унизительно — быть младшим. Зато им нужны хозяева. С вытекающими последствиями», — прокомментировала новость Светлана.

«Это они свое будущее снесли. Аминь!» — отреагировала Svetla T.

«Когда памятники все снесут, пусть переходят дома сносить, которые при СССР все построены были», — не без сарказма призвала Natalia O.

Половко Сергей Николаевич Монумент «300-летие воссоединения Украины с Россией»

«Что ж, сделаем одну Россию», — смеется Evgen G.

«Крым получили в честь этого события. Памятник снесли, а от подарка не отказались…» — возмутилась Алина.

«Пусть вернут России как правопреемнице СССР всё, что им дал Советский Союз, и идут на все четыре стороны. Побирушки несчастные», — не выдержала Светлана Ж.

«Единая территория России будет самой достойной заменой памятнику. Никакого государства «Украина» быть не должно», — считает Lexa S.

«Лучше всего у украинских нацистов получается воевать с памятниками. И с детьми», — отметил один из участников обсуждения.

«Наконец-то! В основном все сетуют, что они сносят наши памятники, печалятся. Зачем? Они недостойны, чтобы наши памятники, наши герои стояли у них! Нечего нашему стоять там, где ненавидят Россию!» — считает Vi.

«Что хозяева сказали сделать, то и делают! Всё же понятно — людям кушать нечего, жить негде, а они памятниками и переименованиями улиц занимаются», — отреагировала Larisa.

«Все эти сволочи своими действиями упорно теряют человеческий разум. Уже всё ниже и ниже становясь на четвереньки и продвигаясь в сторону деревьев. А там и хвост отрастет, чтоб на ветках качаться. Хотя бы и на еловых. Обезьянам без разницы», — написал один из участников обсуждения.

«Удивительно, что до сих пор стоял. Даже буквы не поотбивали. Реально удивили», — добавила Marina L.

«Они странные! Отказались бы от всего, что дала им Россия и во времена СССР. Остались бы только с хутором близ Диканьки. Нет же, держатся и за области, и за АЭС, заводы, метро… Разрушьте всё, будьте уж совсем гордыми. Путин: «Вы узнаете, что такое по-настоящему декоммунизация!» — пишет Елена.

«Да сносите уже сразу всю Украину, что вы мелочитесь? Может, легче станет», — с сарказмом добавила Василиса.

«Нет Украины — нет воссоединения. Я за», — комментирует Alexey C.

«Далеко не увозите, скоро назад придётся ставить!» — отметил Рома.

«Они бы на зиму оставили эти мероприятия, чтобы было чем заняться для сугреву», — с сарказмом написал Nickname.

«Ну и правильно, что убрали, Украина же по-любому скоро исчезнет с карты мира…» — подытожила Inga T.