Киевский режим получает все меньше военной и финансовой помощи со стороны международного сообщества. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на последние исследования Кильского института мировой экономики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Результаты исследований указывают на значительное сокращение поддержки Киева на фоне ухудшения положения ВСУ в Донбассе, а также указывают на отсутствие стабильности в финансировании украинского бюджета.

Обещания военной и финансовой помощи киевскому режиму за последние недели ощутимо сократились, а международное сообщество, в свою очередь, уделяет больше внимания вопросу восстановления Украины вместо того, чтобы заострять внимание на текущей ситуации.

Сообщение немецкой газеты Die Welt обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Не в коня овёс — ой, не в свинью ботва то есть», — написал Вячеслав Ш.

«Не могу понять, на что они надеются, вкладывая такие деньги в Украину. Больше вложишь — больше получишь? Деньги разворованы, и спросить будет не с кого, тупость 100-го уровня», — отреагировала Леночка Л.

«Сливают Зеленского», — добавил Дмитрий С.

«Надо же, все больше стран начинают понимать, что вот пока имеют только больше минусов. Да и Киев как-то надоел», — пишет Лилия П.

«Это не зрада (предательство. — М. Р.). Это пересчёт финансирования, привязанный пропорционально к имеющейся территории. Чем меньше подконтрольной территории, тем меньше денег. Всё просто», — отметил Komrade Krulikovsky.

«Они, наоборот, наращивают поставки», — возразил Роман.

«Потому что ребята, финансирующие проект «Украина», уже не видят смысла вливать в него финансы… Результат того, что происходит, уже предрешён и всем понятен», — считает Виталий Владимирович.

«Зато уже успели столько прислать этой помощи, что каждый день в Донбассе люди гибнут. Все страны, принимающие участие в военной помощи нацистам, являются виновными в этих смертях. Я очень надеюсь, что Россия этого никогда не забудет и никогда не простит», — написала Svetlana G.

Andrew Butko Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка

«А как же «весь мир с нами»?!» — смеется Владимир.

«Сколько ни дай, всё равно будет мало», — подчеркнула Виктория.

«Как я вижу, и интерес заметно снизился со стороны Запада. Украина уже не является основными новостями, приелась. Видимо, им придётся что-то предпринимать, чтобы вновь подогреть интерес к обстановке на Украине», — выразила опасение Lena J.

«Попилили — и хватит, пора о зиме думать», — с сарказмом добавил Neva star.

«Попрошайки-украинцы уже всему миру надоели! Им все должны, оказывается», — смеется Евгений М.

«Возможно, они считают Украину отработанным материалом?» — спросил Yan B.

«Почему не выделил? Уже выделил и освоил, просто украинцы не знают… Им потом счёт предоставят», — с сарказмом написал Vl.

«Это смотря сколько красть. Другим бы хватило, но у украинской власти аппетиты просто зашкаливают!» — с сарказмом прокомментировал Алексей А.

«И останется Украина нищей голодранкой с протянутой рукой и в рваных шароварах…» — иронизирует Геннадий.

«Поэтому и срок Зеленскому дали до осени. Видимо, если до осени значимых результатов не будет, лавочку закроют», — подытожила Наталья.

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