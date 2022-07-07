Сообщение оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий о том, что в России официально появился самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», который нужен для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Ирина Аристова. В лаборатории. 1950-е

«Благодарность огромная нашим врачам. Это лекарство раньше было только импортным, теперь дети могут получать его в России уже», — пишет Александр Б.

Многие пользователи рады знать, что в России сумели воссоздать важный препарат, который необходим для лечения таких ужасных болезней, как спинальная мышечная атрофия.

«Скоро будут все нужные лекарства в стране производиться, жаль, раньше не начали импортозамещать», — посетовал Юрий С.

Некоторые комментаторы отмечают, что заграничный «Золгенсма» стоит порядка двух миллионов долларов и люди не понимают, почему такая цена у столь необходимого препарата.

«Хотелось бы узнать, из чего формируется такая космическая стоимость», — написал Дмитрий Е.

«Он что, из золота? Вот просто откуда такие цены берутся? Лабораторное соединение и компоненты прямо так дорого обходятся? Серьёзно?» — задаётся вопросом Лиза А.

Часть людей полагает, что российский аналог будет стоить ни чуть не меньше, чем зарубежный оригинал, поэтому родителям, чьи дети больны СМА, придётся и дальше собирать миллионы путём добровольных пожертвований.

Пабло Пикассо. Мать и дитя. 1903

«Неизвестно, сколько он будет стоить в России. Мы и дальше будем СМСками собирать помощь детям по всей стране? А другие, ожидая очереди, будут помирать? Неужели нельзя создать перечень особо дорогих болезней с такими вот космическими ценами в России и полностью оплачивать государством, а не ждать месяцами, пока сумма соберётся через пожертвования? Неужели так трудно это сделать? Аж бесит и трясёт от рекламы об очередном больном ребёнке, родители которого вынуждены собирать по копейкам, потому что государство не хочет им помогать», — пишет Анна К.

Ряд пользователей указывает на то, что препарат, предназначенный для спасения жизней людей, по итогу станет очередным средством для заработка фармацевтических компаний.

«Когда сей препарат уже был допущен для лечения, была международная конференция. Представителя фирмы спросили о том, почему такая высокая цена. Если очистить ответ от словесной шелухи, то он сказал примерно следующее: «Наша фирма — единственный производитель. Какую хотим цену, такую назначаем». Я не сомневаюсь, что препарат столько и стоит. Но насчёт доступности: каким образом будут обеспечивать больных, нуждающихся в этом препарате? А кто будет получать прибыль с тяжелобольных судеб?» — интересуется Старый Д.

Нашлись и те, кто надеются, что хотя бы те, кто производят столь дорогой препарат в России, будут хотя бы платить налоги.

«Я вот что сказать хочу! На этот препарат собирали постоянно всем миром, ценник от 150 миллионов, деньги за рубеж текли. Даже если отечественный стоит столько же, деньги хотя бы в стране останутся. Дай бог, государство будет квоты выделять, потому что невозможно простым людям такие деньги самостоятельно собрать. Но и стоить дёшево он априори не может», — поделилась своим мнением Ирина О.

Напомним, 7 июля оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий опубликовал пресс-релиз, согласно которому в России официально появился самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», который нужен для лечения спинальной мышечной атрофии.