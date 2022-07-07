Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что российская специальная военная операция на Украине ещё далека от завершения, поэтому следующей задачей является уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни на украинскую территорию, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция России

«Раз уж взялись за дело, нужно доводить его до конца. Всё правильно!» — считает Юлия Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия с успехом продвигается вглубь украинской территории, освобождая дом за домом, село за селом, город за городом. Поэтому нет никаких сомнений в том, что все цели спецоперации будут достигнуты.

«Задач на Украине осталось немного, так что, думаю, в скором времени спецоперация может уже полностью закончиться!» — предполагает Варвара З.

«Спецоперация идёт своим чередом. Успешно идёт. Если уже Луганская Народная Республика полностью освобождена, тогда это огромный успех! Далее Донецкую Народную Республику освободим и другие земли, занятые нацистами», — убеждена София Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что впереди у российской армии будут крайне непростые задачи, которые тем не менее она решит.

«У России на Украине дел ещё невпроворот. Денацифицирована и демилитаризована лишь меньшая часть этой страны. Необходимо довести дело до конца. Но сначала нужно освободить от нацистов Донецкую Народную Республику и сделать, чтобы ни один бандеровский снаряд больше никогда не упал на Донецк», — пишет Николай П.

Часть людей полагает, что спецоперация будет завершена только тогда, когда на Украине не останется ни одного нациста.

«Специальная военная операция России на Украине не закончится до тех пор, пока вся территория соседней страны не будет денацифицирована и демилитаризована. Иначе все жертвы, принесённые на алтарь, окажутся тщетными. Только полностью свободная от нацизма Украина, иного быть не может», — поделился своим мнением Василий У.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Всё только начинается. Спецоперация России подходит лишь к завершению второго этапа. А сколько их ещё будет, только Минобороны РФ известно», — отмечает Тимур И.

Ряд пользователей указывает на то, что благодаря главе Чечни и чеченскому народу мы можем констатировать, что в единстве России заключена её сила и несокрушимость.

«Спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову, который активно помогает нашим бойцам уничтожать украинских нацистов!» — написала Айсылу Г.

«Уважаю Кадырова за его помощь в нашей спецоперации. Народы России в единстве своём непобедимы и способны сокрушить любого врага!» — уверен Сидор Я.

Нашлись и те, кто пожелал жителям Чечни удачи в их стремлении к установлению справедливости, чтобы возмездие настигло всех террористов, которые унесли тысячи и тысячи ни в чём не повинных жизней.

«Стоит отметить, что у чеченцев на Украине ещё личные счёты имеются к тем террористам, которые жить нормально не давали мирному населению Чеченской Республики. Чем будет меньше террористов в живых, тем благополучнее будет жить Чечня и, как следствие, вся Российская Федерация», — указывает Ахмед М.

Напомним, 7 июля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что российская специальная военная операция на Украине ещё далека от завершения, поэтому следующей задачей является уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни на украинскую территорию.