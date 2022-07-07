Похоже, в Японии всерьез испугались слов заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, когда он, в ответ на довольно наглое заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды с угрозами заставить (?!) нашу страну продавать нефть за рубеж по… указанной «Группой семи» цене, предупредил наших дальневосточных соседей о том, что Страна восходящего солнца при таком поведении может вообще остаться без российских нефти и газа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия и Япония

Правительство Японии даже не нашлось, как прокомментировать предупреждение бывшего президента РФ.

«Мы в курсе этих заявлений, но я бы воздержался от комментариев», — сказал на брифинге заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара.

Однако накануне проводимых в следующее воскресенье выборов в верхнюю палату японского парламента больший интерес представляет не невнятные комментарии правительства, а реакция избирателей, которые подвергают Кисиду и его кабинет резкой критике за бездумные «санкции» в отношении России, сознательное низведение связей с нашей страной до ранее небывалого низкого уровня. Видимо, лучше, чем политики, понимающие происходящее и ощущающие пагубные последствия потока японских «санкций» в адрес России на себе японцы требуют от правительства, пока не поздно, «немедленно извиниться» перед Москвой и восстановить с ней отношения. Ибо в отличие от Байдена и Кисиды, лживо обвиняющих Путина в галопирующей инфляции и росте цен на бензин и электричество и, как следствие, на многие потребительские товары, включая продовольствие, японцы понимают, насколько глупо рубить сук, на котором сидишь. Ниже приводятся в переводе ИноСМИ высказывания читателей проправительственной газеты Японии «Иомиури».

Rei_Valieva: «Наша страна не является ни членом НАТО, ни участником украинского конфликта. Тем не менее премьер-министр нашей страны Кисида обвиняет и наказывает Россию за то, что его якобы смущает, нисколько не задумываясь о последствиях.

Все знали, что Россия примет ответные меры. Будь то проблема невозможности ловить рыбу из-за заморозки соглашения о рыболовстве вокруг северных территорий или проблема изгнания японского бизнеса с Сахалина, премьер-министр Кисида, наверное, удовлетворил свое стремление к чужому одобрению, ударив Россию из детского чувства справедливости. Однако это привело к значительному ущербу национальных интересов.

kishida.gr.jp Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Премьер-министр Кисида заявлял ранее, что будет уделять Сахалину пристальное внимание. Но если у него не было достаточного понимания этого вопроса, то не следовало провоцировать Россию с самого начала».

сkk: «Если по-настоящему думать об интересах Японии, то нужно сказать однозначно: в наших экономических санкциях против России одна невыгода. В то время, когда нам неясно, насколько Соединенные Штаты будут обеспечивать безопасность Японии, в этих экономических санкциях нет необходимости. Если вы внимательно посмотрите вокруг Японии, то сразу поймете это».

krk: «А представьте себе, если Китай и Россия устроили бы морскую блокаду Японии?! Или если Иран вдруг возьмет и закроет морские пути по транспортировке нефти в Японию из Ормузского пролива?

Думаю, излишний оптимизм для нас неуместен!»

nay: «Что вытворяет этот Кисида-сан? Борису Джонсону, организовавшему этот конфликт, конец. Байдену тоже конец.

Если не изменить в ближайшее время всё направление мировой политики, определением мировых рыночных цен у нас будет заниматься G7 без чьего-либо согласия? Тогда это все превратится в бывший Советский Союз. Вы что, собираетесь стать государством, поощряющим абсолютизм?

Как сказал президент Финляндии Саули Ниинистё, даже если его страна временно выживет с имеющимися запасами энергоресурсов, в более далекой перспективе выжить ей будет трудно (в случае с Финляндией, даже если она переживет это лето, у нее нет перспектив пережить холодную зиму).

Есть люди, которые думают, что у Японии тоже есть запасы энергии. Но что стало в ходе украинского конфликта с Польшей и Болгарией? А с Румынией? Разве вы не знаете? Кроме того, Япония вдруг заявила о поставках запасов своего СПГ в Финляндию, правда, правительство пока не сообщило об объемах. Это вообще что такое?

Даже если Кисида говорит, что отданные запасы правительство может пополнить, купив СПГ у торговых компаний, стоимость этого газа будет в 3 или 4 раза выше обычной (ведь речь идет о спотовой цене).

Что это вообще такое: принимать такие ошибочные решения для того, чтобы покрывать свои просчеты?!»

kyy: «А что же это Запад не предпринимает никаких репрессалий против Китая и Индии, которые покупают у России санкционную нефть по дешевке, а продают на Запад задорого?

Вот если западники решатся на такое, то санкции заработают».

sep: «Мы должны немедленно извиниться перед Россией и восстановить отношения. Проблема в том, что Япония вводит санкции в одностороннем порядке, но этого быть не должно».

yasu: «Япония должна полностью уйти из России. Нам нужно полностью восстановить свою атомную энергетику и осуществить поворот к водородной энергии».

Newsliner АЭС Иката. Япония

сln: «Кисида подвергает будущее Японии большой опасности!»

jxj: «Обесценивание иены, стремительный рост цен на энергоресурсы и продукты питания. Во всем этом виновата администрация Кисиды. Поддержка военной промышленности и рост налогов выходят нашему народу боком.

На нас свалились жизненные трудности и рост преступности. Терпение граждан ограничено! В конце концов, простые люди, которым тщательно промывают мозги, правильно поймут все это. Руководителям медиакомпаний тоже не избежать за все ответа».

suc: «Дайте приказ нашим силам самообороны и изгоните Китайскую Коммунистическую партию с островов Сэнкаку. А потом займитесь разработкой тамошних газовых месторождений. Пока вы налаживали отношения с Россией, у нас появился еще один могущественный враг — Китай!»

ken: «Самому специально раздражать и провоцировать Россию перед близящимися в Японии важными выборами в верхнюю палату парламента?! Глупец Кисида, который сам способствует инфляции своего имиджа и авторитета!»

*****: «Ну, вот и выскакивают грубые ошибки некомпетентного Кисиды.

Это результат некомпетентности и нерешительности правительства. Нужно было уходить из проектов на Сахалине вместе с Shell.

Нехватка у Японии энергоресурсов является еще и результатом последовательной политики наших властей (и не только администрации Кисиды), оставляющих без всякого внимания наши газовые месторождения в японской исключительной экономической зоне. Разве это не вина наших правительств?»

uai: «Новые «поздравления» японскому правительству!»