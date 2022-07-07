Премьер-министр Британии Борис Джонсон не намерен уходить в отставку по просьбе членов правительства, уже оставивших свои должности. Об этом 6 июля сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник, близкий к Джонсону.

Эдвин Ландсир. Собачья драка

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что со сменой главы правительства политика Британии, направленная против России, не изменится. Иные с сарказмом указали на «способность» Джонсона «развалить» Британию.

«Опять на Путина свалят: мол, разогнал британский парламент», — иронизирует Yelena L.

«Грызня наглосакских элит — это прекрасно. Как там баба Лиза (британская королева. — О. П.), держится ещё, вот будет у них жара, когда отойдет», — пишет Ola.

«Жаль, что Джонсон уйдет из премьерского кресла. Очень способный политик. Если ему не мешать, он за год успел бы ушатать Британию в пыль», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Это просто позор — так держаться за власть», — отметил Виктор Т.

«Клоуны у власти на Западе — хит сезона!» — шутит bronko.

«Джонсон всего лишь представитель «глубинной» власти для выполнения нужной программы. Пока он справляется с их заданием, будет сидеть, хоть каждый день будут меняться министры…» — написала Нелли.

«Ну это же хорошо. Они сами потопят свою Великобританию», — написала Nadezhda.

«Бориска, давай разваливай», — смеется Аллек.

«Интересно, в этот раз Бориску сместят?» — задумалась «Весна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Повторный вотум недоверия нельзя вынести раньше, чем через год после прошлой попытки. Он по сути июньское голосование специально спровоцировал раньше, чем наступит более проблемная фаза кризиса», — ответил «Весне» Amagi.

«И что? Что-то хорошее на горизонте намечается? Ну будет министр обороны у руля, ситуация, возможно, усугубится только», — считает А. А.

«Борис, мы в тебя верим! Не уходи в отставку! Твоя задача — развалить Британию до основания!» — с сарказмом добавил Юрий А.

«Единственная его цель — это воевать против России руками антирусских или, как ещё их называют, «украинцев», — отметил Данила П.

«Там без разницы, кто будет вместо него, — линия партии одна и та же», — заметила Ирина.

«Бориска прекрасно знает, что его формально нельзя сместить ещё в течение года. Поэтому он с заметной тенью ухмылки, практически издеваясь, говорит, что продолжит работать», — прокомментировал Chuck Bass.

«Уцепился за корыто, — не оторвешь», — с сарказмом отреагировала Ольга.

«Его в дверь, а он в окно», — написал Vladimir G.

«Вот вам и вся их демократия», — пишет notstrong.

«Для Британии только такой и нужен. Пусть дальше разваливает свою страну», — добавила Эльвира.

«Пусть меняют. По нынешним временам чем больше там будет движений, тем меньше энергии в сторону украинского вопроса», — считает Natalia.

«Кто бы ни пришёл, по-любому будут под нас копать. Но… Если его сносят, то значит, его политика их не устраивает. Возможно, копать будут иначе, а это может немного спутать карты настоящим игрокам. Я надеюсь. В любом случае позорно вылететь с поста Бориске не помешает», — подытожила Оля.

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