* Бандеры — запрещённая в России организация

«ПОМНИ ВОЛЫНЬ!» — эти два слова раскаленным железом нанесены на сердце каждого поляка. «Помни Волынь!» — и через тысячу лет мы будем знать, что означают эти слова…. Потому что дело не в количестве наших павших — наш народ, случалось, терял и больше своих сыновей и дочерей. И даже не в том, что убитые на Волыни поляки были в подавляющем большинстве беззащитными женщинами, слабыми детьми и бессильными стариками, наша история помнит события и более трагические, кровавые и чудовищные по своему содержанию. Нет, дело не в этом. Мы помним Волынь, потому что нашу родню безжалостно лишали жизни самыми изуверскими и нечеловеческими способами не извечные наши враги, пришедшие из-за дальних гор, не кровожадные дикари, ворвавшиеся в наши сёла из южных степей, не банды озверелых и закоренелых злодеев, дорвавшихся до крови, нет. Наших родных убивали те, кто всегда жил с нами бок о бок, соседи, односельчане, иногда даже наши родственники, с которыми до этого мы сотни лет вместе косили сено и сажали картошку, гуляли свадьбы и горевали на поминках, с которыми вместе пели и плясали, с которыми дружили и ссорились, ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО МЫ БЫЛИ ПОЛЯКАМИ… Больше ни за что! И поэтому Волынская резня навсегда останется в нашей памяти — пока светит солнце на небе и растет трава на земле; и пока есть на земле Польша и будет жив хотя бы один поляк — наша память о Волынской трагедии не умрёт…

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

Волынь — это вероломство и предательство. Бесчестие и подлость. Безграничное изуверство и сладостное смакование чужих смертей. Убитые дети. Растерзанные беременные женщины. Кровь и смерть. Мы не забудем этого никогда…

Но надо жить дальше. Это закон жизни: каково бы ни было прошлое, оно осталось у нас за спиной. Со времени Волынской резни прошло семьдесят пять лет: сменилось три поколения и развёрстые могилы наших родных и близких давно поросли багульником и повиликой; там, где в сорок третьем людская кровь текла ручьями, сливаясь в багровые реки, теперь пахучее разнотравье цветущих полей и лесных опушек… Мы не можем забыть Волынь, но мы можем и должны научиться жить с внуками и правнуками тех, на ком кровь нашего народа, как бы тяжело и невыносимо горько нам это ни казалось. Тем более это важно сейчас, накануне больших событий в нашей общей судьбе.

Если Галиция — Львов, Тернополь, Станиславув — решит уйти от власти Киева, оставить истекающую кровью и погрязшую в братоубийстве Украину, забыть о безумии последних четырех лет и обратиться к нам с мольбой о спасении, что мы должны им ответить? Если народ Галиции в едином порыве воззовёт к нашему сердцу с просьбой о возвращении в лоно матери-Польши, как мы отреагируем на это воззвание? Откажем ли этим людям, закроем ли перед ними наши дома и храмы, останемся глухи к стонам о помощи? Или найдем в себе силы переступить через предубеждения и застарелые обиды?

president.gov.ua Президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Поляки всегда славились великодушием, правда, не всегда это служило нам добрую службу. И если завтра Галиция проведёт референдум об отсоединении от Украины и воссоединении с Польшей — мы должны руководствоваться разумом, а не чувствами. А разум нам подсказывает, что три галицийских воеводства — это территория исторической Польши, на которой всегда жили наши братья-украинцы. Вместе с ними мы шли на поле Грюнвальда, вместе с ними отражали татарские набеги, вместе с ними сражались с Хмельницким, вместе бились с большевистским потопом… У нас гораздо больше общего, чем нам кажется!

А по поводу происходящей в Галиции последние двадцать лет глорификации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — то здесь выход очень простой. Каждый житель Галиции, который после референдума о воссоединении с Польшей захочет получить польский паспорт, должен будет подписать письменное обязательство об отречении от наследства Бандеры (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Каждый! Если украинец хочет стать гражданином свободной Европы, получить все права и преференции жителя Евросоюза — он должен отказаться от того звериного украинского национализма, концентрированным выражением которого были ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Публично проклясть их! И тогда он станет нашим братом… И ни при каких обстоятельствах гражданином Польши не может стать доброволец из добровольческих батальонов, летом 2014 года творивших в Донбассе то же самое, что летом 1943 года на Волыни творили их идейные предшественники. Гражданином Польши не может стать убийца детей!

Воссоединение Галиции с Польшей — процесс неизбежный; при этом крайне важно, чтобы мы, не забывая о Волыни, помнили и о том, что во Львове, Тернополе и Станиславуве даже камни говорят по-польски…