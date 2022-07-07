Решение министра промышленности Великобритании Ли Роули и ещё четырёх членов правительства подать в отставку и написать письмо с призывом к британскому премьер-министру Борису Джонсону, чтобы тот тоже покинул свой пост, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Кто-нибудь, расчёску подарите ему на прощание», — пишет Анна О.

Многие пользователи пришли к выводу, что окружение Джонсона своим примером показало, что не согласно с политикой премьер-министра, поэтому решило самостоятельно оборвать связи с этим политиком.

«Такого мир еще не видел. Министры Бориса Джонсона один за другим подают заявления о своей отставке, причем некоторые сообщают ему об этом через Twitter. Любителя киевских петушков покинули за эти сутки более 30 членов правительства — абсолютный рекорд для Британии с 1932 года», — подметила Ольга Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что Джонсону лучше уйти сейчас, иначе его дальнейшее нахождение на посту премьер-министра Великобритании принесёт стране большие беды.

«И правильно сделали, что ушли от этого урода, у которого душа такая же уродливая, как его прическа», — написала Маша В.

«Да ну, решили уйти в отставку целых пять министров и захватить Джонсона с собой? Что случилось? Вот-вот, забирайте с собой этого Джонсона, а то ненароком его ещё Рамзан Ахматович Кадыров прилетит заберёт. Лучше вы забирайте, целее будет», — советует Лейсан Г.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Часть людей полагает, что всё-таки Борис Джонсон — харизматичный и уникальный политик, но тем не менее во власти ему лучше не оставаться.

«Борис Джонсон — очень интересный персонаж для обследования российскими врачами-психиатрами. Его нужно поместить в больницу имени Сербского для изучения. Британцы, пожалуйста, выдайте его нам», — просит Дмитрий К.

«Да от Джонсона одни беды. Что и с Байденом, кстати. Пусть за ручку уходят со своих постов и живут на Украине своей «любимой», — поделился своим мнением Мирослав Г.

Ряд пользователей указывает на то, что народные протесты вскоре захлестнут всю Великобританию, потому что деятельность премьер-министра довела страну до ручки.

«Британцам надоело, что из-за этого лохмача у них проблемы. Инфляция, кризис. Давно пора гнать его погаными тряпками!» — считает Богдан Г.

«Даже не верится, что там остались здравомыслящие люди», — отметил Андрей П.

Парламент Великобритании Борис Джонсон в парламенте Великобритании

Нашлись и те, кто уверены, что от смены премьер-министра глобально внутренняя и внешняя политики Великобритании не изменятся.

«Вот она — евродемократия, члены партии просят его уйти в отставку, а оставшиеся инициируют закон, запрещающий даже думать об этом. Ну и как тут быть со свободным выражением своего мнения. Неужели в Великобритании политики врут всем вокруг, даже самим себе?» — задаётся вопросом Анастасия М.

«Место Джонсона займёт какой-нибудь другой идиот. Незаменимых нет. Сомнительно, что от этого изменится политический курс Англии», — написал Андрей К.

Напомним, 6 июля министр промышленности Великобритании Ли Роули и ещё четыре члена правительства подали в отставку и написали совместное письмо, опубликованное в Twitter, в котором призвали британского премьер-министра Бориса Джонсона уйти со своего поста.