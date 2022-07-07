Заявление президента Шри-Ланки Готабайи Раджапакса о том, что он попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы «Аэрофлота» на остров, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Прошу обратить внимание, что обращаются именно к нашему президенту, а не президенту США. Всё-таки это говорит о многом», — пишет Валерия М.

Многие пользователи пришли к выводу, что у Шри-Ланки попросту нет иного выхода — страну поразил энергетический кризис, выйти из которого острову может помочь только Россия со своей доступной в ценовом плане нефтью.

«А как там Шри-Ланка голосовала на Совбезе ООН? Пытается на двух стульях усидеть? Пусть выбирает — нефть или бедность», — написала Надежда С.

«Вроде что-то против России вещали, а тут о кредитах попросили? Странные какие», — отмечает Наталия К.

«Ну так сейчас в их стране энергетический кризис. Ясное дело, что они будут делать всё ради благополучия и закупаться у России, несмотря на то, что ещё недавно устраивали против неё истерику», — указывает Джеймс С.

Некоторые комментаторы отмечают, что энергетический кризис мог бы миновать Шри-Ланку, не устраивай руководство этого государства русофобскую истерию на потеху США.

«И стоило рушить отношения, рвать логистические цепочки идиотскими санкциями, чтобы спустя пару месяцев их же критиковать? Со временем практически все лидеры стран обратятся к Путину с извинениями», — предполагает Анна М.

AntanO Антиправительственная акция протеста на Шри-Ланке в связи с экономическим кризисом в стране

«Вы как бы арестовали самолёт аэрофлота, за что, понятное дело, были остановлены рейсы, а сейчас просите вернуть их обратно? Так в чём выгода-то наша? Пока что непонятно», — отметил Max M.

Часть людей полагает, что главе Шри-Ланки стоило бы предложить что-то по-настоящему ценное в обмен на живительную для экономики острова нефть.

«Хитрый какой. А платить чем будет? Рейсы «Аэрофлота»? Пусть сначала карту «Мир» у себя запустят, а потом уже и рейсы себе возвращают», — требует Олег Б.

«Признания Крыма пока не слышал. Или опять надежда на перспективное списание долгов?» — задаётся вопросом Роман К.

Ряд пользователей указывает на то, что не стоит ждать от Шри-Ланки вечной дружбы и хоть сколько-нибудь существенной благодарности, потому что ещё вчера руководство острова плевало России в спину, а значит, повторит предательство снова, как только представится соответствующая возможность.

«Достали попрошайки. Потом ни денег, ни благодарности, как всегда. Сейчас сложное время. Надо поддерживать только друзей. А наши друзья — это армия, флот и авиация», — считает Лара Г.

(сс) U.S. Department of State Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на встрече с бывшим госсекретарем США Майком Помпео

Нашлись и те, кто считают необходимым, чтобы российские власти использовали любую возможность для преодоления тех искусственных ограждений, которые выстраиваются перед ней Западом.

«Лично я рад, что хоть кто-то помимо стран «БРИКС» идет навстречу нашей стране. Мне без разницы, что там Шри-Ланка до этого делала. Просто хорошо, что хоть что-то позитивное в ленте промелькнуло», — отметил Николай П.

Напомним, 6 июля президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса написал в Twiiter о том, что попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы «Аэрофлота» на остров.