Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«А помните, как в России ещё совсем недавно всех, кто считал COVID-19 искусственно выведенным вирусом, записывали прямиком в конспирологи, антиваксеры и вообще всячески издевались над такими людьми. А теперь, смотрите-ка, какие факты вдруг вскрываются. И никто ведь не извинится и наказание не понесёт», — написал Марат П.

Многие пользователи заметили, что всё больше и больше фактов указывает на то, что американские биолаборатории, расположенные в различных странах, каким-то образом, да связаны с возникновением и распространением коронавируса.

«Уже даже Китай спрашивает с Америки по поводу биологического терроризма Штатов. Весь мир потихоньку начинает задавать Вашингтону неудобные вопросы», — подметила Алиса К.

«Я считаю, что нужно расследовать все факты наличия на Украине и в других странах биолабораторий США. Это выглядит крайне подозрительно», — отмечает Рей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские военные смогли добыть на Украине достаточный объём доказательной базы, чтобы спикер Госдумы мог себе позволить открыто обвинять США в причастности к распространению коронавируса.

«Все доказательства разработки биологического оружия Америкой на руках у наших военных. США уже не смогут отвертеться», — уверен Казимир К.

«Не думаю, что США их преступления сойдут с рук. Они еще за агент «оранж» и миллионы загубленных жизней вьетнамцев ответят», — написал Осип Ш.

Биологическая опасность

Часть людей сетует, что у России пока что недостаточно инструментов для давления на США.

«Ну в США уже проболтались, что у них есть биолаборатории, это как бы для мира небезопасно. Но они найдут, как уйти от ответственности. Раньше уходили от неё. За ядерные бомбардировки так ведь и не ответили. Значит, и здесь уйдут от наказания», — пишет Денис Г.

«США должны покаяться и отдать своих чиновников-преступников в руки международного правосудия. Если США продолжат уничтожать население планеты биологическим оружием, то мир вынужден будет уничтожить США!» — предупреждает Анатолий А.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка уже неоднократно применяла против мирного населения оружие массового поражения, поэтому нет ничего удивительного в том, что и к COVID-19 приложили руку американцы.

«США должны прекратить быть государством-террористом и кошмарить весь земной шар», — требует Макс К.

«США должны прекратить терроризировать весь мир! Вот что они реально должны. А то, что они делают это с помощью биолабораторий или ковровых бомбардировок, — дело вторичное», — считает Севастьян К.

«Американцы никогда не остановятся, ведь вся их сущность именно в этом и отражается — исподтишка делать плохо государствам, которые они решили назначить своим врагом», — подметил Александр Б.

Министерство обороны России Координация биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины со стороны США

Напомним, 6 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что США необходимо прекратить военные биологические разработки, которые они ведут по всему миру. Володин обратил внимание на заявление председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакса о том, что COVID-19, вероятно, был создан в одной из американских биолабораторий. Парламентарий отметил, что «миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность».