Заявление депутата бундестага от Христианско-демократического союза Торстена Фрая о том, что план вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провал, поэтому Германия не сможет заменить то количество топлива, которое ей понадобится предстоящей зимой, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)

«Пусть живут в голоде, холоде и в грязи, а я пойду, поставлю холодец варить на День рыбака», — написала Татьяна С.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой исход был ожидаем, потому что немцы уже неоднократно пытались найти замену российскому газу, но каждый раз их потуги оборачивались провалом.

«Они уже же искали месяца два назад, так же провалились со своим поиском! Вот им пора уже определиться, чего они хотят: делать как скажет Вашингтон, или же всё-таки позаботиться о своих людях», — считает Аделина Г.

«И где же было хваленое немецкое здравомыслие? Открыли Америку! И к бабке не надо было ходить, чтобы убедиться, что лишний дешёвый газ в один момент с неба не падает», — подметила Надежда К.

Некоторые комментаторы отмечают, что немецкие власти ведут себя крайне неадекватно, пытаясь отказаться от, по сути, единственного разумного источника энергоресурсов.

«Да уже давно им сказали, что с нами лучше дружить, а не экономически воевать. Без нас они буквально сдохнут этой зимой», — отметил Сидор Я.

«Идиоты, у них сосед с дешёвыми энергоресурсами, а они в бутылку лезут. Как так получилось, что Германия потеряла последние мозги и суверенитет? Власти даже народ не спрашивают и принимают такие решения только лишь с оглядкой на Вашингтон», — написал Виталий Ч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Согласие

Часть людей полагает, что конкуренты России на рынке энергоресурсов готовы были бы помочь Германии, но ценники свои они при этом снижать не собираются.

«Замену-то они нашли уже давно, но на переход требуется много времени, да и стоимость газа будет для них значительно выше существующей российской. Придётся сильно экономить, даже больше, чем сейчас. Поэтому они не готовы на это пойти», — указывает Владимир Д.

Ряд пользователей указывает на то, что немцы привыкли к дешёвому комфорту за счёт России, поэтому им крайне тяжело слезать с этой иглы.

«Привыкли хорошо жить, видимо. Даже и не задумывались, насколько они зависимы от наших энергоресурсов», — поделилась своим мнением Эльвира Ц.

«У них всё провалилось, но наш газ покупать всё же не будут? Или всё-таки будут? Они бы уже прямо говорили, а то население у них явно с ума уже сходит», — пишет Максим Ю.

(сс) lightgraphs СПГ-танкер

Нашлись и те, кто уверены, что окончательно сознание в голову простых граждан Германии вернётся ближе к зиме, когда температура в их жилищах начнёт стремительно снижаться.

«Я думаю, что Германия опомнится только зимой, когда повсюду поднимутся митинги из-за замерзающих людей», — предрекает Ульяна М.

Напомним, 6 июля депутат бундестага от Христианско-демократического союза Торстен Фрай заявил в беседе с Bild о том, что план вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провал, поэтому Германия не сможет заменить то количество топлива, которое ей понадобится предстоящей зимой.