Заявление главы Министерства обороны Соединённого Королевства Бена Уоллеса о том, что первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию для прохождения военной подготовки, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Ну правильно — «шашлыки» надо вначале подготовить, и только потом ставить их на мангал», — считает Валентина К.

Многие пользователи уверены, что хозяева киевского неонацистского режима могут обучить своих подопечных только лишь подлой тактике прикрытия своих шкур мирным населением.

«Чему они их там научат? Как за людьми мирными прятаться? Или какие террористические акты можно совершать?» — интересуется Айсылу Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что раз ВСУ в полном своём составе не сумели остановить российские войска и постоянно оказывались в котлах, а затем с позором отступали, то и в этот раз ничего не изменится.

«Первое занятие — учение по оперативному отводу войск с ранее занятых позиций. Проще говоря, дезертирство», — пишет Виталий Р.

«Не в коня корм. Учи — не учи, а как бежали, так и будут бежать. Потому, что нет понимания, ради чего воюют», — отметила Галина К.

Часть людей напоминает, что страны НАТО активно тренировали украинских нацистов на протяжении практически восьми лет, поэтому четырёхмесячное обучение неспособно хоть как-то помочь киевскому режиму сдержать наступление освободительных российских войск.

President.gov.ua ВСУ

«НАТО восемь лет обучала ВСУ, а всё равно, они как были орангутангами с гранатами, так и не эволюционировали в полноценную профессиональную армию», — написал Казимир К.

«Только вот обучение от британцев за восемь лет себя никак не оправдало, а за четыре месяца тем более не окажется никакого позитивного воздействия», — уверен Севастьян К.

«На Украине не получилось обучить, теперь последних оставшихся в живых всушников отправляют обучаться в Великобританию. А их не смущает, что нужно очень много времени для этого? Что толку от быстрых тренировок, не имеющих никакого отношения к непосредственной практике?» — задаётся вопросом Эльвира Ц.

«Нет уже времени чему-то учиться. Их и так сколько тренировали, а толку нет. Уже сейчас идут активные сражения. Они такими образом только еще слабее себя делают по факту, отправляя часть солдат на учения», — поделилась своим мнением Виктория Б.

Ряд пользователей указывает на то, что раз украинское командование предоставило Великобритании себя в полное распоряжение, значит, Лондон является истинным хозяином Украины.

«Интересно, с каких это пор европейские страны стали заниматься армией Украины? Разве это не вмешательство в независимость страны? И что думает об этом Зеленский? Аплодирует, наверное, вмешательству Британии во внутренние дела его государства. Джонсон воспитал себе очень покорную колонию, которая будет жертвовать собой просто ради чужих хотелок. Ужас», — пишет София Н.

Напомним, 6 июля глава Министерства обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил о том, что первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию для прохождения военной подготовки в рамках масштабной тренировочной программы с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.

Richard Townshend Бен Уоллес

Отмечается, что солдатам Вооружённых сил Украины проведут огневую подготовку, а также обучат законам вооруженных конфликтов, оказанию первой помощи на поле боя, полевой выучке и тактике патрулирования.