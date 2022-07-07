Заявление директора бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника о том, что ведомство выявило неоднократные случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Зеленский и его окружение перед своей капитуляцией просто набивают свои карманы», — поделился своим мнением Сидор Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что поставки западного вооружения должны были бы изменить ход спецоперации России, задержав российские войска, но оказалось, что военная помощь Украине была попросту распродана украинской военщиной.

«На Украину поставили столько оружия, что можно не одну страну завоевать. Но она медленно, но уверенно неотвратимо отступает. Спрашивается: где оружие?» — написала Ульяна Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что для них такая новость не стала откровением, потому что о фактах продажи западного вооружения с украинский территории было известно и ранее.

«Вот Америку открыли! Давно уже всем известно, что украинцы торгуют этим западным оружием, как картошкой на рынке», — пишет Дарья С.

«Кто бы сомневался! Если они даже гуманитарку продают, так чего уж тут говорить о вооружении, которое само по себе дорого стоит на чёрном рынке», — отметила Елена Л.

Часть людей полагает, что даже руководство киевского неонацистского режима больше не может закрывать глаза на катастрофическое положение украинской армии, чьё вооружение попросту разворовывается.

«Они, видимо, только через какое-то время всё признают, а то поначалу стыдно, духу не хватает», — предполагает Ерофей К.

«Сами свои грешки признавать начинают. Почему Запад не хочет перестать посылать туда оружие? Или они этого якобы не видят?» — задаётся вопросом Михаил В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Ряд пользователей указывает на то, что за внезапными откровениями могут стоять далеко не благие намерения.

«Удивление вызывает не то, что продали, а то, что признали факт кражи и перепродажи. Им вместо горилки сыворотку правды привезли?» — спрашивает Лариса С.

«Признал, но не ответил за это. И это хорошо! Шлите больше, всё продадут, а Россия тем временем будет успешно осуществлять наступление», — указывает Валерий К.

Нашлись и те, кто уверены, что искоренить коррупцию на Украине можно, только стерев с лица земли неонацистский киевский режим, который этой самой коррупцией пропитан с ног до головы.

«На Украине коррупция всегда была в крови и передавалась с молоком матери из поколения в поколение. Потому её и отказываются принимать в Европу», — считает Алексей С.

«Кому война, а кому мать родна. Украинское правительство просто использует военные действия, как повод для личного обогащения», — уверен Севастьян К.

«Те, кто за Зеленского голосовал, страшно разочарованы, ведь они надеялись на перемены. Однако получилось так, что Зеленский лишь сильнее развил те негативные тенденции, которые были в стране ещё при Порошенко», — поделился своим мнением Всеволод П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Напомним, 5 июля телеканал «Украина 24» опубликовал материал, согласно которому директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что ведомство выявило неоднократные случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения.