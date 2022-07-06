Массовые демонстрации, которые в Северной Македонии начались 1 июля — это реакция народа на третий, финальный этап разложения македонского государства. Такое мнение ИА REGNUM высказал македонский публицист и телеведущий Миленко Неделковски.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

Напомним, что в столице Северной Македонии — Скопье с 1 июля продолжаются массовые протесты граждан против французской инициативы по разрешению спора между Македонией и Болгарией вокруг языка и положения болгарского меньшинства в Северной Македонии. В соответствии с инициативой французского лидера Эммануэля Макрона, болгарское национальное меньшинство должно быть внесено в македонскую конституцию, после чего возобновятся переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС. По результатам последней переписи населения, в Северной Македонии проживает всего 3500 болгар. Протесты возглавила главная оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ. Ее лидер Христиан Мицкоски обвинил правительство в том, что, соглашаясь на такое, оно поведет македонцев прямо в пропасть.

European People's Party Християн Мицкоски

«Довершение процесса уничтожения Македонии в три этапа началось с подписания Преспанского соглашения о переименовании государства в Северную Македонию, как того требовала соседняя Греция. Второй шаг — это так называемая Тиранская платформа, благодаря которой албанцы в Македонии получили огромные права. Теперь это соглашение с Болгарией. Никакая это не французская инициатива, это предложение Софии, только французы перевели все их требования на французский, вернее, на английский язык», — полагает Неделковски.

По словам эксперта, София сегодня ставит Скопье такие же условия, как в 1941 году, когда союзники Адольфа Гитлера и нацистской Германии оккупировали Македонию.

«Они также требуют от нас сказать, что наша история — это их история, что наш язык не наш, а их, что наши церкви — их церкви, наши герои — их герои. Все эти условия в 1941 году выставлял болгарский парламент. Поменялась только технология, политика и идеология остались прежними», — заявил македонский журналист.

Неделковски напомнил, что после подписании Преспанского соглашения и Тиранской платформы, которая албанцам в Македонии обеспечила фактически такие же права, как и македонцам, произошло «предательство Македонской православной церкви», так как, в соответствии с рекомендациями Фанара, она становится не македонской церковью, а Охридской архиепископией.

Министры иностранных дел Греции и Северной Македонии подписывают Преспанское соглашение о новом конституционном названии Македонии. 17 июня 2018 года

Йосип Броз Тито в 1945 году, что все наши герои Илинденского восстания против Османской империи были на самом деле болгарами, так же, как и герои Первой и Второй балканских войн, Первой и Второй мировой. А все македонские антифашисты в их прочтении истории были мелкими преступниками, скрывающимися от болгарских жандармов. Ни слова о преступлениях болгарских фашистов, массовых захоронениях, убийствах македонского населения. Миленко Неделковски Теперь ко всему прочему прибавилось и это «грандиозное» соглашение с Болгарией, в соответствии с которым мы должны разрешить болгарам переписать наши школьные учебники. В них теперь будет написано, что наши, македонские герои, на самом деле болгарские герои, а всё, что происходило в Македонии во время Второй мировой войны, делали не болгарские фашистские оккупанты, а «немецкие администраторы», что наши партизаны — это были преступники, которые скрывались от правосудия. Потом будут учить наших детей, что наш язык придумалв 1945 году, что все наши герои Илинденского восстания против Османской империи были на самом деле болгарами, так же, как и герои Первой и Второй балканских войн, Первой и Второй мировой. А все македонские антифашисты в их прочтении истории были мелкими преступниками, скрывающимися от болгарских жандармов. Ни слова о преступлениях болгарских фашистов, массовых захоронениях, убийствах македонского населения.

По мнению эксперта, так называемая французская инициатива, направленная на разблокирование процесса интеграции Северной Македонии в ЕС, является лишь «последним гвоздем, забитым в гроб, в котором лежит труп бывшей Македонии», так как после того как претензии Софии будут устранены, существование македонского государства потеряет смысл.

«У Македонии не останется ни одного столба, на котором она бы могла держаться. Она наполнена в географическом смысле, так как албанцы контролируют значительную часть страны, у нее нет исторического континуума, нет собственной церкви (есть лишь Охридская архиепископия), нет языка, ничего нет. Даже про меня, македонского журналиста, в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пишут, что я болгарин», — рассказал Неделковски.

По его словам, София в своих требованиях переходит все границы допустимого и даже настаивает на том, чтобы министерство иностранных дел Болгарии решало, что в Македонии является «языком ненависти», а что нет. «А потом македонская прокуратура и суд должны реагировать и преследовать собственных граждан за то, что они, например, сказали где-то, что болгары — это татары», — добавил Неделковски.

Журналист подчеркнул, что послы западных стран в Македонии, так же, как и представители Запада, которые приезжают в Скопье с целью оказать давление на македонскую сторону, утверждают, что все демонстранты, которые протестуют против соглашению с Болгарией, являются сторонниками России.

«Это соглашение никак не связано с Россией, оно касается только Македонии. Но все мы получаем ярлык российских агентов только за то, что мы выходим каждый вечер на демонстрации за Македонию», — отметил Неделковски.

Эксперт считает, что протесты 5 июля превратились в насильственные только потому, что полиции удалось внедрить в массу своих провокаторов, которые забрасывали полицейских коктейлями Молотова и потом убегали. Такими методами македонская полиция пользовалась и раньше, добавил он.

Поэтому Неделковски не верит, что демонстрации достигнут своей цели — слишком сильно события напоминают предыдущие эпизоды, когда правительству, несмотря на протесты народа, удавалось протолкнуть непопулярные решения обманным путем.

«Изменений конституции не будет, так как самая сильная оппозиционная партия — ВМРО-ДПМНЕ — не согласится с этим. Но правительство подпишет соглашение с Болгарией для того, чтобы Македония получила разрешение начать переговоры о вступлении в ЕС. При этом ничего не изменится, так как Болгария требует, чтобы изменения были внесены в конституцию до начала переговорного процесса», — полагает Неделковски.

По его словам, проблема в том, что в Македонии нет болгар, и это видно по итогам парламентских и президентских выборов, где болгарские партии получают совсем незначительное количество голосов. «В Македонии больше хорватов, чем болгар. Есть македонцы, которые взяли болгарские паспорта из экономических соображений — они хотят иметь возможность работать в ЕС шоферами, официантами, администраторами в гостиницах», — отметил Неделковски.

Тем не менее, полагает эксперт, Запад сделает всё, чтобы договоренность между Софией и Скопье была достигнута.

«Им мешает Македония, мешает сильная Сербия. Поэтому они отнимают у Сербии Косово и Метохию. Белград сейчас сосредоточен на решении этой проблемы и не будет особо заступаться за Македонию. Только две гиены кружат вокруг трупа македонского государства — Болгария и Албания. Они ее и разделят между собой.

Istanbul-visit.com Македония

Любое государство зиждется на каком-то фундаменте. Даже президент Путин сказал, что государства без идентичности не могут выжить. Мы сейчас теряем этот фундамент. Единственное, что осталось, это какие-то надежды в людях и лозунги — «Никогда Северная, только Македония», — подытожил Миленко Неделковски.