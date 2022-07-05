Администрация Белого дома намерена расширить экспортные запреты в отношении Китая, ссылаясь на нарушение прав человека. Издание New York Times отмечает, что, таким образом, извлекая уроки после украинского конфликта, Вашингтон решил заранее попытаться ограничить военное и технологическое развитие Китая. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Я подозреваю, что введение дополнительных санкций против китайских компаний, продолжающих поставки в Россию, является предупреждением для Си и попыткой заставить Китай перестать помогать России», — пишет Blanche White.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Я боюсь, что если не ввести санкции эффективно, то толпа «деловых людей» заявит, что этот подход не работает. Если демократы останутся у власти, какими бы несовершенными они ни были, у нас есть некоторый шанс смягчить разрушительные последствия загрязнения и изменения климата. У нас также появится надежда сдержать авторитарную тенденцию во всем мире. Опасность для демократии вряд ли заключается в том, что кто-то заставит нас проходить проверку документов для покупки автоматического оружия. Опасность заключается в системах наблюдения, которые незаметно растут вокруг нас. Китай играет ведущую роль в этом, хотя он не одинок», — рассуждает padem.

«Уроки, извлеченные из Украины? Санкции против России наносят огромный глобальный ущерб, ставя под угрозу мировые запасы продовольствия. И Байден, игнорируя союзников, усугубил проблему. Война переросла в затяжной конфликт, который будет решен на поле боя, а не путем принуждения Европы отказаться от покупки российской нефти и газа. Китай и Индия скупают их — по сниженным ценам. Учитывая, что санкции не принесли ничего, кроме ущерба экономике ЕС и голода людей в странах третьего мира, пришло время пересмотреть свои взгляды. Применять те же «санкции» к Китаю — чистая глупость. Когда Трамп ввел тарифы против Китая, в NY Times почти еженедельно появлялись статьи о том, насколько это глупо. Миру нужна хорошо регулируемая международная торговля, а не торговые войны», — подчеркивает Conrad.

«Для введения «экспортных запретов» не нужно обоснование. В течение десятилетий американцы считали свое технологическое доминирование само собой разумеющимся. В результате самоуспокоенности они теперь плохо подготовлены к защите своего глобального положения, поскольку Китай стал второй сверхдержавой в области высоких технологий и стремится стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году. Си Цзиньпин хочет обогнать США в экономике и науке к 2050 году. Со времени визита Никсона в 1972 году между США и Китаем установилось прочное сотрудничество и общие интересы, их экономики переплетены. США надеялись, что торговля позволит Китаю двигаться в сторону демократии и рыночной экономики. Этому не суждено было случиться. С помощью «нечестной торговой практики» Китай сделал большой скачок вперед в области высоких технологий, что позволило Пекину тратить средства на наращивание военной мощи и расширение репрессивного социального контроля. Найти правильный баланс может сейчас оказаться непростой задачей, поскольку обе страны хотят придерживаться своей программы национальной безопасности и экономических целей», — объясняет J. von Hettlingen.

«Китай, конечно, будет процветать независимо от того, прекратим мы торговлю или нет. Ужасно печально то, что президент Байден воссоздает совершенно ненужную холодную войну в отношениях с Китаем. Я действительно опечален. Китай должен быть американским партнером», — уверена Nancy.

«Байден стал самым «ястребиным» президентом за последние десятилетия. Его режим больше не притворяется, что санкции вводятся за нарушение прав человека или кражу интеллектуальной собственности, и признает то, что мы знали всё это время: министерство Байдена намерено направить ресурсы Америки на подавление экономического роста Китая в максимально возможной степени. Пока США призывают к демократии, они сами совершают беспрецедентные имперские действия», — негодует j.

Gov.cn Лю Хэ

Напомним, что вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и руководитель китайской стороны китайско-американского всеобъемлющего экономического диалога Лю Хэ провел видеосвязь с министром финансов США Джанет Йеллен по просьбе последней.

Обе стороны провели прагматичный и откровенный обмен мнениями по таким темам, как макроэкономическая ситуация и стабильность глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек. Их обмен мнениями носит конструктивный характер.