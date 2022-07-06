Венгерские власти не хотят оказаться вовлечёнными в конфликт на Украине, поэтому поставок оружия киевскому режиму с венгерской стороны нет. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Политик отметил, что на западе Украины проживают 150 тыс. венгров, а поставки оружия стали бы целью для российских ударов.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Венгрии обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что Венгрия из всех стран Европейского союза больше всего действует в своих интересах.

«Походу, венгры что-то знают… Будем наблюдать за другими западными границами Украины», — отреагировал Виктор К.

«Ну так когда придет время, они Закарпатье заберут», — добавил Владимир Н.

«Что венгры, что поляки… все хотят отжать часть украинских земель. Но венгры выбрали наиболее грамотную стратегию…» — отметил Дмитрий М.

«Мадьяры, наверное, одни из немногих, кто вынес урок из участия во Второй мировой войне. Аккуратно работают», — пишет Антон Л.

«Они ждут, когда Россия подойдет к Закарпатью, и тогда отправят?» — с сарказмом спросил Лев.

«У венгров власть взвешенная и провенгерская», — отреагировал Костя.

«Когда думаешь о своих гражданах», — написал L. L.

«Венгры вообще молодцы. С самого начала Орбан сказал, что через территорию его страны не пропустит провоз оружия. И посылает подальше Зеленского…» — комментирует Evolet Line.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

«Венгры пока еще не потеряли способность к разумному мышлению», — написала Elena P.

«Пример для подражания другим политикам, как надо заботиться о своих гражданах, даже если они проживают в другой стране», — добавил Petro.

«Хоть кто-то нормальный есть в Европе. Не все полоумные», — не без сарказма отреагировала Nataliya L.

«Мадьяры удивляют. Долго держатся. Представляю, как их прессуют всё это время», — отметил Сергей К.

«Хотят Закарпатье оттяпать себе. Когда укрорейх разгромлен будет», — написал Andr.

«Каждый определяет свои цели сам. Кто-то оружие поставляет, кто-то собирается вернуть свои территории обратно. Всё логично», — считает Александр.

«Венгрию на «Миротворец». Немедленно. Всю…» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Соседнее государство здорового человека», — проиллюстрировал ситуацию Roman R.

«Молодчага! Кандидат на в дальнейшем нормальные отношения», — пишет «Подпись Неразборчива».

«Я бы особо им не доверял. Говорить можно всё что угодно. Германия тоже говорила, говорила…» — отреагировал Андрей.

«Чистый прагматизм», — добавил Mihail М.

«Нет, сильно не радуйтесь, просто они хорошо помнят, на чьей стороне они были до 1945 года и от кого получили… А ещё вспомните, с какой радостью снесли памятник Сталину в Будапеште. Они нас ненавидят, но жить хотят хорошо, в том числе и за наш счёт», — считает Оксана.

«Пока венгры могут мыслить логически, надо поддержать без фанатизма и дружбы по всем фронтам. Нож в спину воткнут, если будет выгодно», — отметила Ольга.

«Остались ещё вменяемые люди, которые не шестерки США», — прокомментировала Yana.

U.S. Department of State Петер Сийярто

«Территориальные притязания там не только у Венгрии, но надо отдать должное, — только у них пока хватает смелости не идти в общеевропейском антироссийском мейнстриме», — подытожила Марина П.