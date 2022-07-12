Доверие американцев к политическим институтам США — таким как президент, Конгресс и Верховный суд — продолжает падать, согласно новому опросу Gallup. Только 27% американцев «очень сильно» или «довольно сильно» доверяют четырнадцати основным институтам страны, что на 3% меньше, чем в 2014 году. Причем наибольшая потеря доверия зафиксирована в отношении Верховного суда и президента. С июня 2021 года доверие граждан США к Верховному суду упало на 11%, а к президенту — на 15%. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Американцы должны понять, что те ужасные фиаско, которые мы переживаем, являются прямым результатом их голосов за Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Вспомните следующие слова одного из величайших лидеров в истории Америки Рональда Рейгана: «Либо мы берем на себя ответственность за свою судьбу, либо мы отказываемся от американской революции и признаем, что интеллектуальная [элита] в далекой столице может планировать нашу жизнь за нас лучше, чем мы можем планировать ее сами», — пишет Tômmy.

«И я твердо убежден, что президентские выборы были украдены», — отвечает CompetenceNotEquity.

«Будучи руководителем в нескольких корпорациях, я должен был ежегодно проводить аттестацию и ежеквартально проводить встречи с теми, кто мне подчинялся. Если бы кто-то из них получил такие оценки, я был бы уволен за то, что не привлек их к ответственности и не разработал инициативы по улучшению работы. Для наших политиков и бюрократов это просто еще один день в офисе — им всё равно, выполняют ли они свою работу должным образом. Как долго мы, народ, будем терпеть эту бессмыслицу», — негодует Right_is_Right.

«Люди не одобряют не институты, а людей в них. Это меняется в зависимости от того, какую группу людей вы опрашиваете», — отмечает myturn203.

«Мне трудно поверить в то, что кто-то изначально доверял Байдену и его администрации», — комментирует bess1209.

«На самом деле это хороший знак. На протяжении десятилетий американцы доверяли своему правительству. И это привело нас на грань краха. Никогда не доверяйте правительству», — советует gadsden_one.

«Страной нельзя управлять без уверенности в честности выборов. Украденные выборы имеют последствия», — напоминает Arkady381.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Некогда надежные агентства, такие как ФБР, были политизированы при Обаме. ФБР теперь используется для преследования консерваторов, в то время как террористические группы, такие как «Антифа», получают поблажки. Конечно, мы больше не доверяем правительству», — объясняет gadsden_one.

«Первопричина всех проблем, которые мы имеем сегодня, — это результат деятельности большого правительства», — считает Tacos4Me.

«Мы не можем доверять некогда непогрешимым агентствам; даже военные сходят с ума. Частный сектор действительно мог бы работать гораздо лучше, если бы ему позволили взять на себя некоторые государственные учреждения и департаменты. Департамент транспорта в полном беспорядке, Департамент образования… и список можно продолжать. Мы платим за всю эту бездарность у власти», — жалуется dorisse.

Напомним, что более чем семь из десяти американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден переизбирался на второй срок, согласно новому гарвардскому опросу CAPS-Harris. Так, 71% респондентов отметили, что они не желают, чтобы Байден баллотировался в 2024 году, по сравнению с 29%, которые высказали обратное мнение.