Биржевой индекс на пшеницу, который ежедневно по итогам торгов рассчитывает АО «Национальная товарная биржа», стал первым российским товарным индексом, одобренным Банком России. Как сообщил сегодня Центробанк, данный пилотный ценовой показатель отражает стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийск. Для участников рынка, как уточнили в Центробанке, индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения своих бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков. Также его можно применять при регулировании товарных рынков. Оценка качества формирования индекса была проведена совместно с представителями российских ведомств: Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минфина. На примере данного ценового показателя ведомство подготовит предложения по созданию механизма межведомственной оценки и направит их для обсуждения в Правительство Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Напомним, 23 мая на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об организованных торгах», разработанный Минфином России, который предполагает, что в случае существенного изменения условий обращения товаров на товарном рынке Правительством РФ могут быть установлены нормативы (порядок определения нормативов) относительно количества реализуемых хозяйствующими субъектами ряда стандартизированных (соответствующих российским национальным стандартам, межгосударственным стандартам или государственным стандартам Союза ССР, действующим на территории Российской Федерации) товаров, относящихся к ряду товарных групп, продажа которых должна осуществляться на организованных торгах.

В числе таковых — товары, относящиеся к группам: энергоресурсов (уголь, кокс, нефть сырая, природный газ, нефтепродукты; сельхозпродукции (в том числе наряду с зерновыми — овощная продукция, сахар, мясо, яйца, молоко, масло сливочное и растительное, мороженая рыба и филе, морепродукты; сырью для текстильного и промышленного производства; металлам; минеральному сырью; минеральным и органическим удобрениям (в том числе торф); стройматериалам. В результате принятия законопроекта у производителей возникнет обязательство продавать на бирже до четверти (не больше) объема таких товаров, но в случае «если федеральными законами не предусмотрено иное».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

При этом Правительство должно будет определить и случаи существенного изменения условий обращения товаров, и критерии, при которых у производителей будет возникать такая обязанность. Также правительство определит орган, контролирующий выполнение производителями установленных нормативов. Вместе с тем Правительство может установить и условия, и порядок уменьшения хозсубъектами объема продаж товаров на организованных торгах.

Основанием для возникновения законопроекта, как указывал Минфин в паспорте документа, служит еще прошлогоднее поручение главы Правительства Михаила Мишустина по системному развитию биржевого товарного рынка. Как говорила в конце мая этого года изданию «Эксперт» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева, «изменения в законе «Об организованных торгах» вызваны влиянием текущей ситуации, когда резкие колебания цен вызывают дефицит товаров на полках и нарушение цепочек поставок, как это было с сахаром в феврале–марте. По мнению аналитика, для защиты рынка и упорядочивания ценообразования действительно могут понадобиться подобные экстренные меры, но делать продажи части сырья на бирже обязательными по широкому перечню продукции власти пока не намерены.

В частности, как отмечала Лукичева, предложение ФАС по обязательной продаже металлургической продукции на бирже пока было отвергнуто, но это, по ее мнению, было бы полезно для развития биржевой торговли. Биржевая торговля, говорила она, поможет участникам рынка ориентироваться на реальные цены, которые будут признаваться регулирующими органами. Последующее же развитие торговли срочными контрактами, как отмечала Лукичева, «также будет способствовать развитию культуры хеджирования для промышленных участников рынка и создаст дополнительные инструменты для инвестирования и спекуляций». Кроме того, перевод экспортных поставок на оплату в рублях сделают все более востребованной биржевую торговлю для иностранных участников рынка, но для этого, по мнению Лукичевой, необходимо развивать внутренний рынок и внутреннее потребление сырья промышленностью.

Александр Погожев ИА REGNUM Расплавленный металл

Вместе с тем напомним также, что в сентябре прошлого года прорабатывать вопрос формирования общего биржевого рынка товаров начала Евразийская Экономическая Комиссия (ЕЭК). На первом заседании рабочей группы по формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС, которое прошло в штаб-квартире Комиссии 29 сентября 2021 года, министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев отмечал, что формирование общего биржевого товарного рынка Союза предусмотрено Стратегией-2025.

«Перед нами стоят четыре задачи. Во-первых, выработать подходы к формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС, в том числе рынка производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар. Во-вторых, сформировать биржевые и внебиржевые индикаторы цен. В-третьих, определить перечень товаров, которые целесообразно реализовать на биржевых торгах ЕАЭС. И, наконец, разработать программу развития биржевой торговли товарами, которая должна быть утверждена до 31 декабря 2024 года», — цитировал официальный портал ЕЭК Сергея Глазьева.

В свою очередь директор департамента макроэкономической политики ЕЭК Аскар Джаппаркулов, представив обзор биржевой торговли товарами в государствах Союза, отмечал, что в ходе анализа национального законодательства и деятельности товарных бирж государств ЕАЭС были выявлены отличия в законодательстве относительно биржевой торговли товарами и различный уровень ее развития в странах Союза. В частности, существенно отличается перечень товаров, торгуемых на биржах.

В Армении, например, торгуются драгоценные металлы, ювелирные изделия, оборудование, станки, тогда как в Белоруссии — металлопродукция, лесопродукция, сельскохозяйственная продукция, уголь, цемент, средства защиты растений, промышленные и потребительские товары, а в Казахстане — бензин, битум, сжиженный газ для бытовых нужд, уголь, цемент, битум, зерно, сахар, металлопрокат, промышленные и потребительские товары. В Киргизии — сахар, в России — нефть, газ, нефтепродукты, зерно, сахар, удобрения, лесоматериалы, золото, серебро. Биржевые и внебиржевые индексы на основные биржевые товары из стран Союза рассчитывает только Россия. Рынок производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, как говорилось в сообщение ЕЭК, также развивается пока только в России. При этом Казахстан является единственной страной ЕАЭС, в которой к биржевым товарам относятся квоты на выбросы парниковых газов СО2 и углеродные единицы внутреннего сокращения выбросов, а также осуществляется реальная биржевая торговля этими товарами.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Отметим, в пояснительной записке Минфина к законопроекту говорилось, что в России уже выстроен и положительно зарекомендовал себя механизм биржевой торговли на рынке нефтепродуктов, природного газа, минеральных удобрений. Предлагаемые же изменения в закон об организованных торгах призваны сформировать перечень стандартных товаров и вывода их на биржевой рынок.

«Биржевой механизм торговли позволяет выявить справедливую рыночную цену товаров, а также организовать недискриминационный доступ к товару (снимает «барьеры» в товаропроводящей цепочке и устраняет посредников)», — сообщается в пояснительной записке Минфина к законопроекту.

Принятие законопроекта, как объясняет разработчик документа, будет способствовать формированию биржевых механизмов ценообразования. В свою очередь формирование биржевых цен на товарном рынке в значительной мере снижает (устраняет) необходимость использования административных мер по сдерживанию необоснованного повышения цен на товары. Также отмечается, что законопроект соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных договоров Российской Федерации.

В сегодняшнем сообщении Банк России сообщает, что регулятор участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели. Рыночная стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги), считает Центробанк, является ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов.

Тем временем РБК сообщил накануне, что Минюст РФ подготовил свой законопроект, предполагающий временный запрет на установление цен в договорах с привязкой к иностранной валюте и мировым товарным индексам с исключениями для сделок с нефтью, газом, продуктами нефтегазохимии и нефтепереработки, драгоценными камнями и металлами, для финансовых услуг и производных финансовых инструментов. Под договорами об оказании финансовых услуг для целей законопроекта, как уточняет РБК со ссылкой на письмо департамента экономического развития и финансов правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову, понимаются сделки с ценными бумагами, кредитные договоры и договоры займа. Предложенный Минюстом проект, пишет издание, был вынесен в правительственную комиссию по законопроектной деятельности в понедельник, но его рассмотрение было отложено на две недели. В пресс-службе правительства изданию пояснили, что перенос связан с необходимостью дополнительного обсуждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Ввести мораторий на договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам (обычно привязанных к долларам или другим западным валютам) ранее предлагала ФАС. В конце марта 2022 года проект изменений в Гражданский кодекс, разработанный службой в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, был вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Инициатива ФАС предполагала, что под ограничения не подпадут только сделки, осуществляемые в рамках внешнеторговой деятельности. Но в правительстве, как рассказывали источники «Интерфакса», высказались за расширение круга исключений, предлагая вывести из-под ограничений сделки, совершаемые при оказании финансовых услуг, с ценными бумагами, а также с товарами (работами и услугами), перечень которых определит правительство РФ. В этот список, сообщает информагентство, должны были попасть сделки с драгоценными металлами и продукцией нефтегазовой отрасли.

Представленная же Минюстом версия законопроекта о валютных оговорках вводит, в отличие от версии ФАС, не постоянный, а временный (до 31 декабря 2023 года) запрет на привязку цены внутриэкономических сделок к валюте, а также расширяет список исключений, по которым не применяется общее ограничение. Запрещенное условие при его наличии в договоре будет считаться ничтожным, и расчет в таком случае, как пишет РБК, будет производиться в рублях по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Новая редакция законопроекта была согласована Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом. По мнению же антимонопольщиков, не согласовавших проект Минюста, необходимо продлить срок действия моратория хотя бы до конца 2024 года и внести корреспондирующие изменения в закон «О защите конкуренции».