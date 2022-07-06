Две французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, переданные Киеву в качестве помощи, попали в Российскую Федерацию. Как сообщает со ссылкой на свои источники болгарское издание Bulgarian Military, их продали украинские военные.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что через посредника украинцы продали каждую установку калибра 155 мм за $120 тыс. при том, что реальная стоимость каждой САУ Caesar составляет примерно $7 млн.

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Информацию издания Bulgarian Military обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения восприняли данную информацию как повод для иронии.

«По акции, летние скидки», — иронизирует «Поле».

"Кому война, а кому заработок», — добавил Алексей Т.

«А сдал их тот, с кем не поделились», — пошутил Santass.

«А на вопрос, куда делись, — «потеряли»!» — смеется Zanoza.

«Истинные пацифисты!» — с юмором добавила Юлия.

«Ну что ж, молодцы, — деньги на ровном месте», — с сарказмом написала Svetlana.

Министерство обороны Украины Французские САУ Caesar, переданные Киеву

«Любой каприз за ваши деньги», — пишет Svetlana.

«А потом мы это продадим французам обратно за 10 млн$. Хороший заработок… Надо продолжать…» — иронизирует Алексей Т.

«С такой армией точно «победят», — не без сарказма комментирует «Пчела».

"Молодцы. Побольше бы. Быстрее война закончится», — написала Julia.

«Эти гаубицы продали, другие — страну…» — отреагировал Vladimir.

«Да здравствуют украинские прапорщики!» — пошутил GV S.

«Так и победят», — иронизирует Vaniyak.

«120 тысяч тоже нормально. А то даром придётся отдать», — добавил B G.

«Там украинцам по сто тысяч [гривен] обещают за службу, надо по сто пятьдесят платить им за участие в военных действиях на нашей стороне. Но вместе с оружием. И быстро всё закончится», — пошутил Voba.

«Три порции шашлыка — выбросила в пропасть.

— Вино. Разбила… две бутылки».

— Три!

— Пиши «три», — шутит Вера цитатой из фильма» Кавказская пленница».

«Сильно сомневаюсь. Физически это тяжело реализовать. Что-нибудь по мелочи, блоки управления и т.п. наверняка могли, но целиком перетащить вряд ли», — усомнился Сергей.

«Летняя распродажа, может, это путь к разоружению ВСУ», — задумалась Инга П.

«Я уже давно говорю: предложите хорошую зарплату, и ВСУ будут работать на РФ», — написал «СВ».

"Это рынок. За сколько продали, столько на самом деле этот металлолом и стоит», — отметил Dronny.

«А главное — всем хорошо», — написала Мария Т.

«Нам плюс. Будет не по людям стрелять, а изучаться для возможностей дальнейших поисков оптимальных вариантов противостояния», — пишет Ирина К.

«Скоро будут продавать своих солдат в плен», — смеется Михаил.

«Скорее, 120 тысяч это её реальная цена, а миллионы — это капиталистическая накрутка», — добавил Sergei M.

«Они страну продали давно! Так что неудивительно», — отреагировала Svetlana.

«Французам надо их обратно по дешевке выкупить и снова украинцам продать за дорого. И так по кругу несколько раз», — пошутил Ded_griboed.

«Это Украина, чего можно было ещё ожидать? Запад ещё за 30 лет не понял, с кем имеет дело?» — задалась вопросом Olga.

«Своего рода победа», — смеется Жаннет.

«Ну, а что такого? Зеленский с компанией тоже обогащаются за счёт поставляемого оружия. Подданные его ведут себя так же, как и они», — подытожила Mariya K.