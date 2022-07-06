«Они и страну продали!» — украинские военные продали России две САУ Caesar
Две французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, переданные Киеву в качестве помощи, попали в Российскую Федерацию. Как сообщает со ссылкой на свои источники болгарское издание Bulgarian Military, их продали украинские военные.
Уточняется, что через посредника украинцы продали каждую установку калибра 155 мм за $120 тыс. при том, что реальная стоимость каждой САУ Caesar составляет примерно $7 млн.
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Информацию издания Bulgarian Military обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения восприняли данную информацию как повод для иронии.
«По акции, летние скидки», — иронизирует «Поле».
"Кому война, а кому заработок», — добавил Алексей Т.
«А сдал их тот, с кем не поделились», — пошутил Santass.
«А на вопрос, куда делись, — «потеряли»!» — смеется Zanoza.
«Истинные пацифисты!» — с юмором добавила Юлия.
«Ну что ж, молодцы, — деньги на ровном месте», — с сарказмом написала Svetlana.
«Любой каприз за ваши деньги», — пишет Svetlana.
«А потом мы это продадим французам обратно за 10 млн$. Хороший заработок… Надо продолжать…» — иронизирует Алексей Т.
«С такой армией точно «победят», — не без сарказма комментирует «Пчела».
"Молодцы. Побольше бы. Быстрее война закончится», — написала Julia.
«Эти гаубицы продали, другие — страну…» — отреагировал Vladimir.
«Да здравствуют украинские прапорщики!» — пошутил GV S.
«Так и победят», — иронизирует Vaniyak.
«120 тысяч тоже нормально. А то даром придётся отдать», — добавил B G.
«Там украинцам по сто тысяч [гривен] обещают за службу, надо по сто пятьдесят платить им за участие в военных действиях на нашей стороне. Но вместе с оружием. И быстро всё закончится», — пошутил Voba.
«Три порции шашлыка — выбросила в пропасть.
— Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три», — шутит Вера цитатой из фильма» Кавказская пленница».
«Сильно сомневаюсь. Физически это тяжело реализовать. Что-нибудь по мелочи, блоки управления и т.п. наверняка могли, но целиком перетащить вряд ли», — усомнился Сергей.
«Летняя распродажа, может, это путь к разоружению ВСУ», — задумалась Инга П.
«Я уже давно говорю: предложите хорошую зарплату, и ВСУ будут работать на РФ», — написал «СВ».
"Это рынок. За сколько продали, столько на самом деле этот металлолом и стоит», — отметил Dronny.
«А главное — всем хорошо», — написала Мария Т.
«Нам плюс. Будет не по людям стрелять, а изучаться для возможностей дальнейших поисков оптимальных вариантов противостояния», — пишет Ирина К.
«Скоро будут продавать своих солдат в плен», — смеется Михаил.
«Скорее, 120 тысяч это её реальная цена, а миллионы — это капиталистическая накрутка», — добавил Sergei M.
«Они страну продали давно! Так что неудивительно», — отреагировала Svetlana.
«Французам надо их обратно по дешевке выкупить и снова украинцам продать за дорого. И так по кругу несколько раз», — пошутил Ded_griboed.
«Это Украина, чего можно было ещё ожидать? Запад ещё за 30 лет не понял, с кем имеет дело?» — задалась вопросом Olga.
«Своего рода победа», — смеется Жаннет.
«Ну, а что такого? Зеленский с компанией тоже обогащаются за счёт поставляемого оружия. Подданные его ведут себя так же, как и они», — подытожила Mariya K.