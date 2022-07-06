В Сети жители Южной Кореи обсудили критику КНДР в адрес южного соседа, успешно запустившего первую отечественную ракету-носитель «Нури».

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

В статье, опубликованной 6 июля на северокорейском портале Tongil Voice, отмечается, что развитие космической отрасли в КНДР, каким бы мирным оно ни было, воспринимается как провокации и угрозы, в то время как на разработки Южной Кореи, за которыми на самом деле скрываются разработки ракет большой дальности и милитаризация космоса, не обращают должного внимания.

«Власти Южной Кореи отмечают, что за разработкой ракеты-носителя «Нури» не стоят какие-либо военные цели, однако, как показывают американские СМИ, в конечном итоге эта ракета напрямую связана с разработкой ракет большой дальности», — говорится в статье.

По мнению Пхеньяна, тот факт, что международное сообщество, включая ООН, разрешает и поддерживает Сеул в развитии космоса и создании современного оружия и в тоже время запрещает КНДР осуществлять запуски баллистических ракет, является не чем иным, как «двойным стандартом».

Напомним, что 27 февраля и 5 марта в КНДР провели испытания баллистических ракет, которые впоследствии назвали «испытаниями, связанными с разработкой разведывательного спутника».

Сообщается, что северокорейские СМИ впервые упомянули о ракете-носителе «Нури», запуск которой состоялся 21 июня.

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«Раз они упоминают нашу «Нури», то эта статья является прямым доказательством того, что мы на правильном пути», — отмечает 2ndn***.

«У нас нет ядерного оружия, однако то, что запускали они, может нести ядерную боеголовку», — считает ulsa***.

Korea Aerospace Research Institute Запуск KSLV–II Nuri со стартовой площадки

«Конечно же, наш главный враг — КНДР», — смеется dlxo***.

«Они городят какую-то ерунду, так как ничего больше не умеют, кроме как пускать свои ядерные ракеты», — пишет minh***.

«Они там во всю разрабатывают ядерное оружие, запускают межконтинентальные ракеты… А нас упрекают в том, что мы запустили ракету в космос…» — ищет логику j2d1***.

«Конечно, мы решили поубивать вас там всех. Скорее несите нам голову Ким Чен Ына!» — троллит dks8***.

«В таком случае им следует отказаться от своего ядерного оружия и заняться космическими разработками», — считает cron***.

«Уверен, после этого они сразу же проведут свои ядерные испытания», — предполагает mbcj***.

«Единственная страна на Корейском полуострове, что признается мировыми державами, — это Республика Корея», — утверждает gaeu***.

«Что бы кто не сделал, у этого государства-изгоя возникнут подозрения», — пишет rudg***.

«Нет ничего плохого в том, что они так считают… Мы тоже относимся к КНД, как враждебно настроенному государству и стараемся избежать провокаций. Ведь наш главный враг — Китай, а не Северная Корея», — отмечает flam***.

«Если мы соберемся вместе и будем развивать космос, то сможем опередить передовые страны», — предполагает lgs0***.