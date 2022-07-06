В устав вооружённых сил Канады внесли серьёзные изменения, касающиеся внешнего вида военнослужащих, сообщает 5 июля Reuters.

Флаг Канады

Начиная с сентября 2022 года всем военнослужащим разрешается носить волосы любой длины и красить их в любые цвета. Также разрешается не брить лицо, носить бороду, усы, бакенбарды любой формы, длины и любого цвета. Также на лице можно будет делать татуировки, кроме тех, которые могут пропагандировать расизм, гомофобию и иные виды нетерпимости. Разрешается носить длинные ногти, а также серьги, кольца, пирсинг и тоннели в ушах.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с юмором оценили данную новость.

«Этот мир надо менять», — написал Алексей.

«Чудесненькая такая армия намечается», — смеется Татьяна.

«Главное — пусть не останавливаются на этом», — с сарказмом добавила Люся.

«Содомиты проклятые», — не выдержал Tally.

«Тьфу, срамота», — прокомментировал DAV.

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР. Срамота!

«Это же очень удобно во время военных действий: длинные волосы и бороды, и ногти!» — не без сарказма отметил один из комментирующих.

«Прелесть какая. Тут главное — не останавливаться», — смеется Алина А.

«Супер! Армия противника погибнет в первом же бою… от смеха», — пошутила Tais.

«Вы не понимаете: всё это сделано для устрашения противника! Представьте, что на вас идет в атаку армия из бородатых мужиков в юбках и с малиновыми волосами!..» — иронизирует rosstag.

«Хорошая новость. Такие на войну не явятся», — отметил Игорь В.

«Отправить от минобороны розовые портянки», — пошутил один из участников обсуждения.

«Необходимо сии стандарты на всё НАТО распространить срочно!» — с сарказмом призвала Irina S.

«Как упало качество человеческого материла, раз допускают такое… Вся эта заморочка с однообразностью вида в армии сделана, чтобы между солдатами была общность, чтобы они чувствовали себя в одинаковых условиях. А разрешения различных отклонений сделает из подразделения кучку индивидуалистов которые не смогут воевать друг за друга и сдриснут при первой угрозе», — пишет «Аскет».

«Ну, в таком виде им даже оружие ни к чему — уже страшно», — считает Лена.

«Вот так армии и разлагаются. Супер!» — не без сарказма написал S. H.

«Мир сошел с ума», — не выдержала Irina N.

«Это хорошая новость. Боеспособность армии Канады от всего этого будет на последнем месте», — пишет Альбина Ф.

«Основой любой армии была дисциплина, в их армии ее теперь нет, а значит, и армии тоже нет», — добавила Ольга К.

«Маникюрные войска образовать надо, а то вдруг какой пехотинец (прости Господи) ноготок об автомат сломает», — шутит Лена.

«Какая страна, такая и армия», — написал один из комментирующих.

«То есть военный парад будет точно как ЛГБТ-парад?» — недоумевает Max.

«Это будет отвратительное зрелище», — отреагировал Youree R.

«А потом наших солдат будут обвинять, что в женщин стреляют», — смеется Katja S.

«Деморализация врага — это хорошо», — комментирует новость Veta Green.

«Просто психически нездоровые люди! Лечить надо. Током!» — пишет Ирина А.

«Содом и Гоморра», — подытожила Elena S.