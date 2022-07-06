Казахстан готов помочь Европейскому союзу и миру стабилизировать рынок углеводородов за счет собственных ресурсов. Об этом в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Также президент Казахстана предложил в условиях мирового кризиса и обрыва логистических и экономических цепочек сделать Казахстан буферным рынком между Востоком и Западом.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения возмутило предложение президента Казахстана. Иные считают, что под видом нефти из Казахстана может продаваться также нефть из России.

«А как он ее перевозить будет в ЕС?» — задалась вопросом «Вишенка на торте».

«С такими «друзьями» и врагов не надо», — добавил «Крошка Картошка».

«Результат многонационалочки и дружбонародности — вот вам и благодарочка», — отреагировал Ion O.

«Он вышлет в ЕС нефть в виде облаков, и она прольётся дождем на страны Европы», — с юмором пишет Марина.

«Еще один… многовекторный. И откуда берутся эти любители скачек по граблям?» — задался вопросом Andrey N.

«Да, «хороший» сосед», — с сарказмом отметила Татьяна.

«Похоже, грабли — их любимый тренажер», — смеется Елена Ш.

«Это шахматы. Токаев говорит то, что нужно Путину. Пусть говорит», — считает Юрий.

«Подождите! Не горячитесь. А может, «так нужно» России (из-за санкций)?» — в свою очередь задумалась Irina P.

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Кремль

«Возможно, будут и свою, и нашу нефть продавать. Под видом только своей», — задумалась Ekaterina.

«Пример Украины ничему не учит. Тоже старается усидеть на двух стульях…» — отреагировала Galina.

«Думаю, это будет российская нефть под видом казахстанской по примеру, как Украина покупает словацкий газ», — предположила Светлана.

«Ещё один многовекторный на нашу голову. А между прочим, у них ещё американские биолаборатории есть. Что там наши думают — враг уже даже не тайный, а вполне себе реальный у порога», — пишет Евгения З.

«Под Эрдогана косит. Хитрость у них в крови», — написал Вован.

«Не, ну хватит уже. Токаев хорошо учится у Эрдогана. Это сладкая парочка. Оба «лучшие» друзья России. У которых ни стыда, ни совести. И которые считают себя хитрее, чем другие…» — добавил один из участников обсуждения.

«Уже забыл, кто его спас!» — пишет Рамзес.

«Каким макаром казахи собираются свою нефть доставлять в ЕС?! Через Россию, наверное? А если Россия не разрешит? Что делать будут?» — в свою очередь поинтересовался Егор Ш.

«Шакалы, пришло время, показали себя по-настоящему», — отреагировал 1049.

«Людей жизнь ничему не учит. Думают, их активы, когда придет время, не отберут?» — задался вопросом Роман.

«Казахстан — гнилая доска. Не стоит на него сильно рассчитывать…» — подытожила Ксю.