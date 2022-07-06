Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с австрийским коллегой Александром Шалленбергом прокомментировал тему нормализации связей с Ереваном. Напомним, что накануне на четвертой встрече в Вене спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч «договорились открыть границу для граждан третьих стран и решили начать необходимые процедуры в этом направлении». Связано это с тем, что стороны намерены «в кратчайшие сроки запустить между Арменией и Турцией прямые авиагрузоперевозки».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Конечно, это плюс, но не тот, на который рассчитывали в Анкаре. Поэтому Чавушоглу призвал «оказывать давление на Ереван». Он также предложил «провести очередные раунды переговоров по нормализации в Турции или Армении» и заявил, что «Ереван пока не готов к этому», но «в будущем возможны подобные встречи». Если иметь в виду уровень общения спецпредставителей, то после встречи в австрийской столице они договорились «продолжить процесс урегулирования без предварительных условий». Но Чавушоглу намекает на встречу в верхах — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как полагают турецкие эксперты, только на таком уровне «возможно добиться согласия Армении на открытие Зангезурского коридора, связывающего Азербайджан через территорию Армении с Нахичеванью».

Возникает вопрос: Чавушоглу выступает с предложением о проведении «встречи в верхах» или публично фиксирует срыв каких-то закрытых договоренностей на эту тему, указывая, что «Ереван пока не готов к этому»? Анкара уже второй раз допускает утечку по этому вопросу. Первый раз такое произошло в конце сентября прошлого года, когда Эрдоган раскрыл конфиденциальную информацию о переданном Пашиняном через премьер-министра Грузии предложении о проведении встречи. После этого в Ереване разразился политический скандал. Армянские эксперты усматривали в этой комбинации прозападный вектор. А что сейчас и почему Чавушоглу именно на встрече с Шалленбергом, а не с кем иным другим, выступил с призывом «оказывать давление на Армению»?

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара хорошо интуитивно чувствует Ереван и внимательно следит за развитием событий в этой стране. Эрдоган понимает, что маневренность Пашиняна, неоднократно выступавшего за нормализацию отношений с Турцией «без предварительных условий», сковывается не только исторически сохраняющимся в армянском обществе антитурецким синдромом, но и фактором поражения во второй карабахской войне. Второй раз принять такие решения, которые Пашинян принял самостоятельно, подписывая с Россией и Азербайджаном мирное соглашение 9 ноября 2020 года, премьер не может, не вызвав внутренних политических потрясений. Ему нужен мощный внешний посредник, который не только бы его прикрыл, но и на которого в случае чего можно было бы переложить большую часть политической ответственности.

Москва предлагала на этом направлении свои посреднические усилия. Но, судя по всему, Анкару это не совсем устраивает. Она ведет свою игру с Арменией вне контекста ее военно-политического альянса с Россией, предпринимая выход на нее через западную армянскую диаспору. Это с одной стороны. С другой, действует в блоке с Баку, ориентация которого на Россию имеет вторичный опосредованный характер. Попытки Пашиняна развести на этом направлении Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева не увенчались успехом. Изменить ситуацию могут только события особого значения, которые могли бы сломать доминирующие настроения в армянском обществе. Но такого на горизонте пока не просматривается, и стимулов, кроме обещаний получить экономическую выгоду от разблокирования коммуникаций в регионе, у армян не видно.

Более того, Ереван не устраивает и то, что его нормализация отношений с Анкарой увязывается с Зангезурским коридором, который должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении. Хотя в целом складывается устойчивое ощущение того, что стороны на публичном уровне многое недоговаривают. Но как бы то ни было, Эрдоган сейчас поменялся местами с Пашиняном. С одной стороны, из Анкары следуют сообщения, что турецкий президент готов к встрече с армянским премьером. С другой, озвучивается информация, которая должна оставаться известной лишь узкому кругу лиц. Маневрировать в такой ситуации всем непросто. Теперь остается только дожидаться официальной реакции Еревана на заявление Чавушоглу.