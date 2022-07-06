Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию вызвал в американском внешнеполитическом сообществе бурные дебаты. Некоторые, в том числе влиятельные политики-демократы высказывали безоговорочно негативные мнения. Так, конгрессмен-демократ Адам Шифф отметил, что «пока Саудовская Аравия не пойдет на радикальные изменения в области прав человека», он бы «не хотел иметь с ним ничего общего». Под «ним» американский законодатель имел в виду наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. В свою очередь те, кто решение Байдена совершить визит одобряют, утверждают, что интересы США и реалии власти на Ближнем Востоке требуют стратегических отношений с Эр-Риядом, несмотря на их плохую репутацию в области прав человека и демократии, пишет Грегори Гауз в статье, вышедшей 5 июля в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Такой уровень разногласий и споров поразителен и необычен, потому что американские президенты регулярно встречаются с лидерами Саудовской Аравии с 1970-х годов. Но администрация Байдена дала недвусмысленно понять, что будет относиться к Саудовской Аравии иначе, чем предыдущие администрации. Во время президентской кампании 2020 года Байден заявил, что заставит саудовцев «заплатить цену» за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году и участие Саудовской Аравии в войне в Йемене и будет относиться к ним как к «изгоям, которыми они являются».

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Придя к власти, Байден санкционировал публикацию отчета разведки США, в котором говорилось, что наследный принц несет ответственность за убийство Хашогги саудовскими оперативниками в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Байден отказался иметь дело напрямую с ним и предпринял политические шаги, которые раздражали саудовцев, включая отмену официального признания хуситов (противников саудовцев в Йемене) террористами, вывод американских батарей ПВО из Саудовской Аравии и возобновление ядерных переговоров с Ираном. Таким образом, предстоящий визит в Эр-Рияд представляет собой разворот прежнего курса президента, который сталкивается со всё большим числом политических проблем дома.

Официальное интернет-представительство президента России Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман

«В этом году я уже писал в журнале Foreign Affairs, что американская политика на Ближнем Востоке должна ставить порядок выше других целей, а это означало иметь дело с режимами и лидерами, на чьих руках кровь, если это служит интересам США. Сближение вновь с Саудовской Аравией соответствует этой повестке дня. Хотя визит Байдена может не сочетаться с его прежней риторикой и заявленными ценностями, он поможет наладить отношения, которые при правильном подходе могут помочь стабилизировать мировые рынки нефти, продлить перемирие в гражданской войне в Йемене и сдержать иранские амбиции», — подчеркнул Гауз.

С момента вступления в должность Байден был по крайней мере частично готов отдать приоритет перед порядком на Ближнем Востоке другим целям, таким как защита прав человека и продвижение демократии. Ведь Байден возобновил переговоры с Ираном (при посредничестве европейцев) о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий, благодаря которому при администрации президента Барака Обамы удалось свернуть ядерную программу Ирана. Когда президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из СВПД, Иран возобновил свою ядерную программу и с тех пор стал ближе к потенциальному созданию оружия.

Администрация Байдена была готова отложить в сторону длинный список проблем с Тегераном, включая его поддержку террористических организаций и «жестокого» режима Башара Асада в Сирии, а также его всё больший арсенал баллистических ракет, чтобы попытаться остановить или замедлить прогресс ядерной программы Ирана. Ничто не может привести к усилению конфликта и нестабильности в регионе с большей вероятностью, чем перспектива наличия у Ирана ядерного потенциала.

Deita.ru Башар Асад

Визит Байдена в Саудовскую Аравию — еще один шаг к порядку и стабильности. В связи с тем, что российская спецоперация на Украине разрушила мировые энергетические рынки, роль Эр-Рияда как крупнейшего экспортера нефти приобретает новое значение. Для порядка на нефтяном рынке нужно, чтобы саудовцы использовали свои простаивающие мощности добычи для компенсации хотя бы части российских поставок, потерянных из-за санкций. Частично подстегиваемая заключенными администрацией Трампа Соглашениями Авраама, которые способствовали нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран, Саудовская Аравия начала предварительно налаживать контакты с Израилем, что также будет способствовать более упорядоченному и предсказуемому Ближнему Востоку.

Достижение этих конкретных американских интересов оправдывает снижение акцента на возражениях Байдена против нарушений прав человека в Саудовской Аравии и снижение напряженности в американо-саудовских отношениях. Смена курса уже приносит свои плоды. Прекращение огня в гражданской войне в Йемене, ставшее результатом американской дипломатии с Саудовской Аравией, в июне было продлено еще на два месяца. А саудовцы уже договорились ускорить запланированное на лето увеличение добычи нефти.

Не только администрация Байдена откладывает в сторону более идеологические цели в поисках более упорядоченного Ближнего Востока: то же самое делают и правительства в регионе. В последние месяцы Саудовская Аравия и Иран провели серию двусторонних переговоров при посредничестве иракского правительства. Объединенные Арабские Эмираты также возобновили прямые контакты с Ираном. В последние годы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично обрушивался с критикой на наследного принца Саудовской Аравии за убийство Хашогги и в более широком смысле стремился бросить вызов лидерству Саудовской Аравии в суннитских арабских государствах Ближнего Востока. Но в конце июня Эрдоган принял в Анкаре наследного принца. Более спорным шагом, по крайней мере с точки зрения США, стало то, что в марте правительство ОАЭ организовало визит сирийского президента после того, как в течение ряда лет поддерживало восстание против него. Это была первая поездка Асада в арабскую страну с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.

Ни одно из этих событий не означает, что в регионе вот-вот наступит мир. Вероятность конфликта по нескольким направлениям — ирано-израильскому, ирано-саудовскому, израильско-ливанскому, сирийско-турецкому, саудовско-йеменскому и другим — остается высокой. Но шаги к сближению указывают на то, что региональные лидеры начинают пересматривать издержки нестабильности и преимущества порядка. Дипломатия США должна поощрять эту тенденцию и участвовать в ней.

Ayub ansari770 Саудовская Аравия

Фундамент иногда трудных, явно деловых, но взаимовыгодных американо-саудовских отношений был подорван в течение последних трех президентских сроков США. Увеличение добычи энергоносителей в США, низкие цены на нефть во второй половине 2010-х годов и опасения по поводу изменения климата привели многих в Соединенных Штатах к выводу, что Саудовская Аравия и ее нефть уже не так важны. Обама, Трамп и Байден выступали за переориентацию внешней политики США с Ближнего Востока. Опасения руководства Саудовской Аравии перед американским «уходом» с Ближнего Востока преувеличены, учитывая продолжающееся военное и политическое присутствие США в регионе, но чувства реальны.

Со стороны США тесная публичная поддержка Трампом наследного принца привела к поляризованной партийной политике. Демократы теперь всё чаще видят, что саудиты встают на сторону республиканцев. Участие Трампа во внутренней политике Саудовской Аравии, способствовавшее возвышению наследного принца, было неприличным и ненужным. Когда Джаред Кушнер, зять и ключевой политический советник Трампа, и Стив Мнучин, министр финансов Трампа, вскоре после ухода с государственной службы добивались инвестиций Саудовской Аравии в свои хедж-фонды, это создавало видимость услуги за услугу. Саудовцы несут значительную часть вины за это, и им необходимо изменить свой подход к Вашингтону, чтобы вернуть отношения на более прочную двухпартийную основу.

Стремление Байдена зарыть топор войны с саудовским наследным принцем — необходимая и понятная реакция на мир таким, какой он есть: не только на контрпродуктивную политику Ближнего Востока, но и на глобальные потрясения, вызванные спецоперацией РФ на Украине. Это признание того, что для наведения порядка на неспокойном Ближнем Востоке необходимо иметь дело с правителями, которые руководят относительно стабильными государствами и имеют влияние за пределами своих границ. Таких правителей можно найти в Египте, Иране, Турции и даже Сирии. Их, безусловно, можно найти в Саудовской Аравии.