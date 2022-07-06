Запад может сократить военную помощь Киеву, если киевский режим не добьется коренного перелома ситуации в конфликте с Россией к осени 2022 года. Об этом говорится в статье обозревателя британской газеты The Telegraph Рональда Олифанта, опубликованной 5 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«В западных столицах, особенно в Вашингтоне, Берлине и Париже, много влиятельных людей, которые по-прежнему считают, что западная поддержка Украины бесполезна», — приводит слова обозревателя ИА Красная Весна.

Эксперт считает, что если Киеву не удастся организовать быстрый перелом в ситуации, то западные «реалисты» получат достаточно веса для того, чтобы правительства начали сворачивать военную помощь Украине.

Статью обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усомнились в том, что Запад сократит, а уже тем более прекратит помогать Киеву. Иные отметили, что ближе к зиме западные страны могут столкнуться с проблемами в энергетической сфере и это всё же может повлиять на помощь Украине.

«Ничего Киев не переломит, к осени ещё хуже будет», — считает Elena.

«Давно пора сворачивать свою помощь. Тут вам не Афганистан. И 20 лет не нужно, чтобы понять, в чем сила. А сила в правде», — отреагировала Svetlana G.

«Вопрос в том, кто будет платить за банкет. Польша имеет амбиции, но не имеет денег. Великобритания имеет деньги, но хочет использовать украинцев бесплатно. Германия и Франция хотят соскочить, но проамериканские элиты пока ещё держатся. На самом-то деле никто не хочет содержать Украину уже сейчас…» — отметил F. F.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Потому, что с осени надо опять договариваться о газе», — написала Nata H.

«Очевидно, что Запад просчитал варианты и понял, что лучше кончится к зиме Украина, чем газ из РФ», — предположила Tatiana G.

«Оптимизм…» — с сарказмом добавил Никита К.

«Можно уже сворачивать», — отреагировал Vikтор.

«Все по нотам. Полгода, не оправдал — до свидания», — пишет Пелагея.

«В Британии своих проблем с каждым днём всё больше и больше. Политики добровольно покидают свои посты из-за недоверия и несогласия с Джонсоном, Шотландия мутит референдум, Елизавета на тот свет собралась, так что предположу, что в скором времени им совсем не до Украины будет», — добавил Yasen.

«Это будет второе поражение за два года после вывода [войск] из Афганистана… Американцы скорее положат всех украинцев, прежде чем допустят это. В НАТО брожения начнутся после такого», — считает Sutashiku.

«Бред это всё. Никто ничего не свернёт. Более того, натиск только усилится. Они тянут время, будут поставки оружия и обученные вояки», — отреагировал А. И.

«Всё, что пишет западная пресса, — это наработанный сценарий, им верить никогда нельзя, так как в силу установившегося принципа подачи информации у буржуев в прессе подаются не факты, а мнения (якобы экспертов, патриотов и т.д.), и т. ч. специально запропагандированные», — добавил Sanches.

«Думаю, все проще — осенью выборы в Конгресс США, и Байдену нужны какие-то перемоги (победы. — О. П.) — креслице ведь шатается», — пишет Mikhail.

«Да просто они сами зимой загибаться начнут, какая там помощь?» — возразил Meloman.

«Вряд ли Запад свернёт помощь! На карту поставлено все! Свернут после сдачи Киева — помогать будет некому и незачем! А так будут до последнего снабжать оружием и деньгами!» — написал Владимир.

«Будем надеяться, что Запад свернет помощь? Всё это дезинформация, чтобы русские расслабились. Чувствую, горячо будет, и уже скоро», — подытожил один из участников обсуждения.