После отставки двух министров Риши Сунака и Саджида Джавида премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение об изменении состава своего кабинета. Новым министром здравоохранения был назначен Стив Барклай, ранее он возглавлял аппарат резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит и занимал должность канцлера герцогства Ланкастер. На пост канцлера казначейства был назначен бывший министр образования Надхим Захави, новым министром образования стала Мишель Доунлан.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

После отставок министров вчера, 5 июля, о своем уходе заявили также несколько личных секретарей Джонсона, генеральный солиситор (заместитель генерального прокурора, консультирует корону и кабинет министров по вопросам права — прим. Д. С.), вице-председатель Консервативной партии по вопросам молодежи и несколько торговых представителей премьера.

Некоторые пользователи считают, что Борис Джонсон вообще не обдумал свои решения о назначении новых министров. У многих сложилось впечатление, что он просто ткнул пальцем в небо и выбрал кого попало.

«Он очевидно хорошо подумал над своими вариантами и назначил лучшего человека на должность. Он совсем не стал тыкать пальцем в список имен, лишь бы не потерять время», — прокомментировал @mat_rants.

«Как можно выбрать кого-то на должность за несколько часов? Это смешно. У него хоть квалификация есть для того, чтобы быть канцлером?» — поинтересовался @Djryanblyth.

В комментариях отметили, что у Джонсона талант собирать вокруг себя таких же плохих политиков, как и он сам, поэтому не удивительно, что он умудрился собрать худший кабинет министров в истории Великобритании.

«У Джонсона и выбора-то особо не было, либо эти двое на замену Сунака и Джавида, или еще хуже. Сейчас он знает, что еще хоть какие-то отставки и у него вообще не будет никого на замену. Это кабинет на дне», — считает @David05 255 138.

«Хорошо. Пусть продолжится саморазрушение Консервативной партии при Борисе Джонсоне», — написал @IsoTupe.

«Жду, когда Борис Джонсон инсценирует собственную смерть, а потом воскреснет в качестве лидера пещерной партии. Ой, так он уже лидер пещерной партии», — отметил @Pegasus48 166 702.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Бывший министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид

No 10 Official Photographer Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и бывший канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак

Некоторые комментаторы не понимают: по какому принципу Джонсон назначает министров в свой кабинет и почему должности занимают политики, у которых вообще нет опыта в этих сферах, политики, которые до этого момента были буквально самыми бесполезными.

«Почему в этой стране нормально, что люди, у которых вообще нет опыта в конкретных отраслях, становятся министрами этих отраслей? Или это только меня волнует?» — спросил @honeypuffboi.

«Там определенно был изнурительный процесс выборов и собеседований. Когда дошло время до кандидатов на эти посты, эти двое сказали «Да, Борис» быстрее остальных», — прокомментировал @KeithDManning

«Почему эти люди были назначены на эти должности? Я так подозреваю, что министр здравоохранения никогда не работал в Национальной службе здравоохранения, министр образования никогда не работал в сфере образования», — предположил @sscmark.

Ряд пользователей уверены что Надхим Захави будет еще хуже, чем Риши Сунак в роли канцлера казначейства, и у него не получится справиться с кризисом стоимости жизни, потому что он еще богаче и еще дальше от реальной жизни, чем Сунак.

«Захави в роли канцлера казначейства. Только этого стране не хватает во время беспрецедентного финансового напряжения. Этот человек один из самых высокооплачиваемых членов парламента, у него есть своя конюшня, он покупает собственность через офшорные компании. Народ, ожидайте нулевого понимания!» — посоветовал @pecoash77.

Комментаторы уверены, что никаких ответов от консерваторов о том, почему два министра ушли и что имел в виду Сунак, когда попросил в своем письме рассказать людям правду, британцы никогда не получат, потому что тори в очередной раз уйдут от вопросов или солгут.

«Они же продолжают работать, как никто другой не может. Они же завершили Brexit. Они работают на благо страны. Работают, как никто другой не может работать. Поверьте, они как машины для выполнения громадной работы. А нам просто надо забыть про это!» — прокомментировал @PeterOHanrahaH.